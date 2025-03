Quién es quién en la familia Morente, de Aurora Carbonell a Kiki y Estrella

La pareja se conoció en Madrid, en el Café de Chinitas, donde Aurora bailaba y cantaba junto a su hermana. Ella tenía 16 años y empezaron a salir a escondidas, para que sus padres no se enterasen, pues ella es gitana y él era payo. Estaban tan enamorados que cuando él tuvo que volver a Granada no lo dudó y se escaparon juntos, el revuelo fue tan grande que tuvieron que volver a Madrid para casarse. "Fuimos una de las primeras parejas que nos casamos, gitanos, payos... ya sabes lo que pasa. Mi familia era muy clásica y Enrique era una bellísima persona, pero claro, no era gitano", aseguró la propia Aurora Carbonell en el programa de Bertín Osborne.