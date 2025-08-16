La banda de rock más pegadiza de la historia, según una fórmula científica

Redacción Uppers 16 AGO 2025 - 16:00h.

La Universidad de St. Andrews, en Escocia, ha deducido la fórmula para determinar qué hace que un tema sea adhesivo

La playlist definitiva: las canciones más alegres de la historia según la ciencia

En la historia del rock abundan las bandas que han dejado himnos inolvidables y creado melodías irresistibles que se adhieren para siempre a la memoria colectiva. Elegir solo una como la más pegadiza de todos los tiempos es una tarea ardua que nunca va a poner a todo el mundo de acuerdo. The Beatles legaron canciones imposibles de olvidar, AC/DC hicieron del riff pura adicción y los Rolling Stones llevan décadas acumulando clásicos que todo el mundo puede tararear.

Sin embargo, la Universidad de St. Andrews, en Escocia, se propuso el reto de determinar qué hace pegadiza a una canción y aplicar una fórmula para determinar las más adhesivas. Según su estudio, la ecuación debe tener en cuenta 'receptividad + previsibilidad-sorpresa + potencia melódica + repetición rítmica x 1,5. El resultado es el 'gusano auditivo', término que se utiliza para referirse a un pieza musical memorable que ocupa continuamente la mente de una persona mucho después de su publicación o cuando ya nadie habla de ellas.

Las 10 canciones más pegadizas

Bajo esa fórmula, los científicos elaboraron el ranking de las 10 canciones más pegadizas de la historia, clasificación de la que surge una banda claramente dominante:

Queen - We Will Rock You Pharrell Williams - Happy Queen - We Are the Champions The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) Village People - YMCA Queen - Bohemian Rhapsody Europe - The Final Countdown Bon Jovi - Livin' On a Prayer James Pierpont - Jingle Bells Baha Men - Who Let de Dogs Out

Tres de los diez temas de la lista son de Queen y se ubican en los primeros puestos. Según el el investigador Bede Williams "si nos fijamos en las canciones que surgieron de la investigación, todas tienen una huella rítmica distintiva. Si eliminamos la melodía, todavía son reconocibles sólo por su ritmo”.

La fábrica de himnos inolvidables

De hecho, la más puramente pegajosa de todas, 'We Will Rock You', una canción que ha aparecido en publicidades, películas, series y samples, es el mejor ejemplo de minimalismo memorable: dos golpes, una palmada y un coro que cualquier persona en cualquier estadio del mundo puede entonar sin problema.

Todos estaremos de acuerdo en que muy pocas bandas han facturado más hits de los que perduran en la memoria de la gente y se vuelven reconocibles nada más comenzar a sonar. Además, Queen no se limitaron a un solo estilo dentro del rock. Exploraron desde el hard rock ('I Want It All') hasta la balada épica ('Somebody to Love'), pasando por el pop sintético ('I Want to Break Free') y la pista de baile ('Another One Bites the Dust'). Todas ellas tienen en común un gancho melódico potente e inmediata que atrapa hasta al oyente más casual.

Otras bandas pegadizas quizás suenan más ancladas a su tiempo, pero Queen siguen sonando actuales. Sus fórmulas compositivas, los arreglos y la producción que caracterizó a sus temas les permiten aparecer en playlists modernas, películas y series sin que se les noten los años. En ese sentido, es la banda democrática definitiva. No solo todo el mundo conoce sus hits, sino que todos los podemos corear a pleno pulmón abrazados unos a otros.