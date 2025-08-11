Redacción Uppers 11 AGO 2025 - 10:55h.

Más de 250 imágenes de los inicios de los 'fab four' tomadas por el propio McCartney se expondrán en la galería Gagosian de Londres

Ha pasado ya más de medio siglo desde que The Beatles llegaron a su final, pero su recuerdo permanece inmarchitable. En parte, porque cada cierto tiempo surge algo, ya sea una grabación perdida, un documental restaurado o una mezcla inédita, que mantiene vivo el fenómeno. La historia de los 'fab four' es como un álbum de fotos infinito en el que seguimos pegando imágenes que creíamos perdidas o cuya existencia desconocíamos. Cuando creemos tenerlas todas siempre hay una más por descubrir.

Paul McCartney añade ahora literalmente 'más madera' abriendo su archivo personal para mostrar una serie de fotografías íntimas y nunca antes vistas de los Beatles, tomadas por él mismo entre 1963 y 1964, justo en los años en los que estalló la 'beatlemania' y pasaron de tocar en pubs de Liverpool a conquistar el mundo. Este conjunto de más de 250 imágenes inéditas será exhibido en la galería Gagosian de Londres, a partir del jueves 28 de agosto.

Muchas de las imágenes que integran la exhibición, titulada 'Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris', permanecían en el baúl de los recuerdos de McCartney y no habían sido vistas ni siquiera por sus compañeros de banda. El propio Macca se sorprendió al redescubrirlas: “Me quedé asombrado al ver lo que había capturado en esos días”.

Una mirada inédita a la trastienda beatle

Las imágenes abarcan desde fines de 1963, tras el lanzamiento del primer álbum de los Beatles, hasta el inicio de 1964, cuando la banda comenzaba su histórica primera gira en Estados Unidos, y en ellas se pueden encontrar momentos de camaradería, ensayos, viajes en tren y escenas familiares en habitaciones de hoteles que muestran la dinámica interna entre Paul, John, George y Ringo lejos de los flashes oficiales.

“Estas fotos muestran a los Beatles antes de que el mundo los cambiara para siempre”, destacó uno de los responsables de la galería, resaltando el valor visual y testimonial de un material que ayuda a entender mejor el proceso humano detrás de la leyenda. La exhibición permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre de 2025.

Macca continúa con su Got Back Tour

La muestra llega en un momento en el que la figura de McCartney sigue siendo relevante en la cultura popular. De hecho, el ex beatle, de 83 años, ha anunciado nuevas fechas para su gira Got Back Tour en Estados Unidos y Canadá, en lo que será su primera gira completa en el continente desde 2022. El tour comenzará en septiembre en Palm Desert, California, y pasará por ciudades como Las Vegas, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville, Montreal y Chicago, entre otras.