Durante años James Bond ha sido el arquetipo perfecto del héroe masculino en el cine. Con su característico esmoquin, sus gadgets sofisticados y su encanto irresistible con las mujeres, el agente 007 es un icono cultural definido por su carisma, estilo... y testosterona. Por eso imaginarle interpretado por una mujer es suficiente para encender debates y dividir opiniones. ¿Perdería su esencia al cambiar de género? ¿O sería la mejor forma de reinventar al personaje en el siglo XXI?

El debate está abierto, sobre todo porque aún no se sabe quién recogerá el testigo de Daniel Craig, el último 007 cinematográfico. Durante años se ha hablado de Idris Elba, Tom Hardy o Henry Cavill, pero también de Lashana Lynch, Jodie Comer y Lupita Nyong'o. Apostar por una mujer sería hacerlo por la diversidad y la actualización hacia historias más frescas, con dinámicas distintas en sus relaciones y conflictos, y atraería a nuevas audiencias. Pero también existiría el riesgo de perder la identidad del icónico espía, podría ser incoherente con su universo y defraudaría las expectativas de muchos si no se manejara con cuidado.

La última en pronunciarse sobre cuál debería ser el género del próximo Bond ha sido la actriz Helen Mirren, de 80 años, y no en el sentido que muchos pensarían dado su marcado perfil feminista. En una entrevista con 'Saga Magazine', la ganadora del Oscar aseguró que el agente 007 debe seguir siendo un hombre: "Soy tan feminista como se puede ser, pero James Bond tiene que ser un chico. No puede ser una mujer. Simplemente no funciona".

La intérprete británica británica está promocionando 'El club del crimen de los jueves', película dirigida por Chris Colombus en la que también intervienen otros veteranos como Pierce Brosnan -otro Bond cinematográfico con el que también ha coincidido en la serie 'Mobland'-, Ben Kingsley y Celia Imrie.

Preguntada por si su personaje en la película representaba una aproximación más auténtica a la figura del espía que la vista en la saga de Bond, su respuesta fue clara: “Es más realista. ¡Pero no tan divertido como Bond!”. De ahí la conversación derivó a la posibilidad de que una mujer asumiera su smoking, aunque Mirren lo tiene claro: "James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convierte en otra cosa”.

La misoginia de Bond

Tampoco es la primera vez que la actriz de 'The Queen' se pronuncia sobre el universo de Bond. En una entrevista en 'The London Standard' de hace unos meses se mostraba muy en contra de la visión misógina que impregnaba las películas clásicas del personaje: "Nunca me gustó cómo eran las mujeres en James Bond. Todo el concepto de James Bond está impregnado de un profundo sexismo y nace de él".

En la misma entrevista Mirren defendía el papel que han tenido las mujeres históricamente en el Servicio Secreto británico. "Si escuchas lo que hicieron las mujeres en la Resistencia Francesa, son increíblemente valientes. Así que contaría historias reales sobre mujeres extraordinarias que han trabajado en ese mundo", añadía.

Pierce Brosnan, expectante por el próximo 007

Por su parte, Pierce Brosnan también se ha mostrado expectante por el futuro del que fue su personaje durante varias películas: "Estoy muy emocionado por ver al próximo hombre subir al escenario y aportar una nueva energía al personaje (...) Adoro el mundo de James Bond. Ha sido muy generoso conmigo. Y ahora solo soy un espectador más, esperando ver qué harán".

La nueva película de Bond ya está en desarrollo y será dirigida por Denis Villenueve, director de 'Dune', con guion de Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders'. Y según los últimos rumores la posibilidad de un James Bond mujer se aleja. Al parecer, Amazon busca a un actor británico de menos de 30 años y Jacob Elordi y Harris Dickinson son los mejor situados en su lista.