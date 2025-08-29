Redacción Uppers 29 AGO 2025 - 11:17h.

El intérprete elegido ya encarnó al joven Al Pacino en 'La oferta', una miniserie sobre la creación de 'El Padrino'

'Rocky' cambió la vida de Sylvester Stallone para siempre. Cuenta la leyenda que en los años 70 'Sly' era tan pobre que no tuvo más remedio que malvender a su querido perro Butkus por 50 dólares para poder comer. Soñaba con ser una estrella de Hollywood, pero ante la falta de oportunidades se vio abocado a probar suerte en el porno. Sin embargo, tras ver un combate de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner se le ocurrió la idea para 'Rocky' y escribió el guion en solo tres días. Varios estudios vieron algo ahí y quisieron comprarle la historia, pero Stallone se negó a cederla si no protagonizaba él mismo el papel principal. Finalmente se salió con la suya y el resto (incluida la recuperación de Butkus) es historia.

'Rocky' se hizo con tres premios Oscar (incluyendo Mejor Película) y recaudó 225 millones de dólares habiendo costado solo un millón producirla. La historia del 'potro italiano' continuaría en una larga saga que convertiría a Stallone en uno de los actores más taquilleros de los años 80. Ahora esa historia de lucha y superación va a ser llevada al cine por Amazon MGM Studios en una especie de 'making of' de la cinta fundacional de 1976 con el título de ‘I Play Rocky’. Y ya se sabe quién va a hacer de Stallone.

Experiencia interpretando a un mito

Según informa 'Hollywood Reporter', el elegido para protagonizar las peripecias de 'Sly' sacando adelante su proyecto más querido es Anthony Ippolito, un actor neoyorquino de 26 años que ha participado en una docena de producciones entre series y películas, nunca como protagonista, y que ya ha encarnado a otro mito del cine como Al Pacino en la miniserie 'La oferta', también sobre otro rodaje mítico, el de 'El Padrino'. También interpretó a la versión joven de 13 años del personaje de Adam Sandler en 'Pixels'.

Además del evidente parecido, otra cosa que comparte Ippolito con 'Sly' es su carácter testarudo. En realidad, él no estaba en las quinielas para hacer el personaje principal de 'I Play Rocky', pero envió unas audiciones en vídeo por iniciativa propia, sin que nadie se lo pidiese, y convenció a todo el mundo de que él era el adecuado.

Peter Farrelly, al frente del proyecto

El director encargado de llevar a buen puerto este proyecto es Peter Farrelly, responsable junto a su hermano Bobby de algunos de los títulos más gamberros de la comedia estadounidense como 'Algo pasa con Mary' y 'Dos tontos muy tontos', y reconvertido en cineasta más serio con 'Green Book', cinta que obtuvo dos Oscar en 2019. El guion de 'I Play Rocky' está escrito por Peter Gamble, de la serie 'Trenches', y Farrelly asegura que es uno de los mejores que ha leído nunca.

El de Ippolito será la segunda nueva cara que tendrá Stallone en el cine, ya que días atrás también se confirmaba la elección de Noah Centineo para protagonizar la nueva película de John Rambo, el otro personaje icónico en la carrera del actor de Hell's Kitchen. Concretamente 'John Rambo' contará la historia de orígenes del ex Boina Verde durante la Guerra de Vietnam.