Arturo Pérez-Reverte enciende el debate sobre cuál es la obra más representativa de la pintura española: ¿Picasso o Goya?

Las aventuras del Capitán Alatriste llegaron cuando nadie las esperaba. Pero el personaje de Arturo Pérez Reverte conquistó instantáneamente a millones de lectores en todo el mundo. Aguardaban cada nueva entrega. Por eso, el parón de los últimos 14 años ha costado algún disgusto. Ese largo paréntesis se rompe con 'Misión París', su nuevo libro. Antes de que vea la luz este miércoles, Carlos Franganillo ha charlado con él.

Pérez-Reverte recupera en este libro al icónico personaje coincidiendo con en el 30 aniversario de su primera aparición y 14 años después de la última entrega. Para Reverte, Alatriste "es como un viejo amigo, en el que tengo mucha confianza, que a veces me da sorpresas como todos los amigos", cuenta.

Sobre la relación con el personaje durante estos años, Pérez Reverte confiesa que era un personaje "muy absorbente". "Alatriste requería un esfuerzo de documentación rigurosa, después el lenguaje", cuenta. Dice que hay un muchos lectores que le reprochaba no seguir con el personaje.

"Hubo lectores muy furiosos que no han querido leer mis novelas posteriores porque lo dejé", añade. El escritor confiesa que con esta obra pretendía que el lector comprendiese mejor la España de ahora conociendo la de entonces. "Con Alatriste, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha no les gusta".

"La extrema izquierda critica la España imperial y la extrema derecha que habla de la España negra, la inquisición y la crueldad. Bueno es que eso era España. Era magnífica y terrible, cruel y maravillosa, brillante y oscura, tenía todo", sostiene el novelista.

La Europa que estudió el escritor "se está muriendo y ahora es un parque temático". "Es difícil de interpretar porque al haber privado a las jóvenes generaciones de los mecanismos educativos para comprender miran y no entienden muchos de ellos lo que están viendo", opina.

"El mundo es un lugar peligroso, lleno de gente peligrosa, con un paisaje hostil en el cual el azar golpea con frecuencia y forma de guerras, de epidemias, de tsunamis, de lo que sea. Entonces, en Europa lo habíamos olvidado", asegura.

Otro cambio importante es la tecnología en la creación literaria. "Los formatos cambian, pero la gente quiere historias", señala. Sobre la IA, el autor asegura que "no puede sustituir la creatividad".