Celia Molina 04 SEP 2025 - 11:56h.

La cantante ha publicado el escalofriante videoclip de su última canción, 'The Dead Dance', dirigido por el cineasta Tim Burton

El nuevo videoclip de Lady Gaga demuestra que el 'team' que ha formado con Tim Burton funciona a la perfección. Ambos van a trabajar juntos en el rodaje de la tercera (y confirmada) temporada de 'Miércoles', de la que ya hemos podido ver un cartel en el que la cantante posa con Cosa, la mano amputada que hace las veces de mascota para la familia Addams. El aire gótico que rodea a todas las producciones burtonianas - y que ha influido definitivamente en el estilo de vestir de Jenna Ortega - ha llegado también al último videoclip de la Gaga, dirigido íntegramente por su nuevo amigo.

Y, como era de esperar, el vídeo es una sucesión de inquietantes escenas que emulan al terror, la muerte y la resurrección, de la mano de una tenebrosa belleza. La grabación comienza con una Lady Gaga vestida de muñeca tétrica y rodeada de un buen número de compañeras tuertas, decapitadas o sangrientas. De repente, la cantante cobra vida y comienza a cantar su nuevo tema 'The Dead Dance', mientras camina y baila por un cementerio de muñecas.

Lady Gaga, al estilo 'Baby Jane'

Un trabajo muy al estilo 'Baby Jane', con el inconfundible sello de Burton (las muñecas muertas también están presentes en la segunda temporada de 'Merlina), que ha recibido grandes elogios en los comentarios del pequeño clip que la artista ha publicado en su cuenta de Instagram. "El mejor videoclip que he visto nunca", "Imagínate que eres la mejor artista de todos los tiempos", "Cine absoluto" o "Sois unos visionarios", son algunos de los mensajes que destacan en la publicación.

Ésta ha llegado poco después de que Lady Gaga tuviera que cancelar in extremis el último concierto que iba a dar en el Kaseya Center de Miami. Pocos minutos de que comenzara el show - y cuando los fans ya se encontraban alrededor del estadio dispuestos a entrar - la artista comunicó a través de un mensaje de Instagram que su entrenador vocal le había aconsejado que no cantara esa noche para no provocar "daños permanentes en sus cuerdas vocales".

Dado el volumen de trabajo que tiene - además de los grandes conciertos, ella actúa todos los días - a Gaga le dieron miedo las consecuencias de ejecutar un tercer concierto en la capital de Florida y, por ello, decidió retrasarlo hasta que se encuentre mejor. Sus fans, que recibieron tal mazazo casi al pie del escenario, conocerán pronto las nuevas fechas del show, así que como las opciones de devolución de las entradas.