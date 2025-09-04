Celia Molina 04 SEP 2025 - 10:38h.

La cantante canceló su concierto con un mensaje a través de Instagram pocos minutos antes de tener que salir al escenario

Así es el esperado disco de Lady Gaga: 14 canciones con las que vuelve a ser la estrella del pop que fue

Compartir







En los últimos días, la cantante Lady Gaga ha dado dos impresionantes conciertos en el estadio Kaseya Center, ubicado en Miami. Sin embargo, pocos minutos antes de dar el tercer y último directo, la artista canceló el evento con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Miles de personas se amontonaban ya en el estadio, dispuestos a pasar una noche inolvidable, cuando vieron la publicación que la autora de 'Bad Romance' escribió casi a pie del escenario y donde explicaba que, por problemas en la voz, le resultaba imposible salir a cantar:

"Hola a todos, lo siento muchísimo, pero tengo que posponer el concierto de esta noche en Miami. Durante el ensayo de anoche y mi calentamiento vocal de hoy mismo, mi voz estaba extremadamente tensa y tanto mi DR como mi entrenador vocal me han aconsejado que no siga por el riesgo que supone", decía Gaga, provocando el desazón entre la multitud de fans que ya se había trasladado al Kaseya Center para verla.

"No quiero que mis cuerdas vocales sufran daños"

"Quiero ser dura y seguir adelante por vosotros- continuaba-, pero no quiero arriesgarme a que mis cuerdas vocales sufran daños permanentes o a largo plazo. Hay un riesgo significativo basado en toda nuestra experiencia combinada con un espectáculo como el nuestro - como sabéis canto en directo todas las noches - y, aunque ésta ha sido una decisión dura y agonizante, tendría más miedo de las implicaciones a largo plazo en mi voz", concluía la artista.

Aunque esta ha sido una decisión dura y agonizante, tendría más miedo de las implicaciones permanentes en mi voz Cordon Press

Finalmente, se despedía asegurando que quiere mucho a sus fans, que les respeta y reiterando lo mucho que lo siente: "Espero que podáis aceptar mis sinceras y arrepentidas disculpas", decía. El comunicado añadía además que toda la información sobre la la fecha reprogramada y el proceso para los reembolsos se emitirá pronto. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de vídeos de los fans completamente desolados por la noticia que acababan de recibir.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta no es la primera vez que Lady Gaga sufre un revés durante sus conciertos en Miami, pues ya en 2022, durante la última etapa de su gira 'Chromatica Ball' tuvo que suspender el show que estaba dando por la amenaza de que un rayo cayera sobre el escenario. Cuando apenas le quedaban unas cuantas canciones para terminar el concierto, se despidió de sus fans y se puso a resguardo de las malas condiciones meteorológicas. Tras este nuevo incidente, sólo queda esperar a que se comuniquen las nuevas fechas del concierto.