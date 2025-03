Lady Gaga regresa a España siete años después: lugar, precios y fechas de los conciertos

Lady Gaga regresará a España siete años después de su última visita con dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 28 y 29 de octubre de este año, dentro de su gira 'The Mayhem Ball', ha informado la promotora Live Nation.

La artista, 14 veces ganadora del premio Grammy, ha anunciado este miércoles su gira 'The Mayhem Ball', que contará con fechas en Norteamérica, Europa y Reino Unido este año.

Tras sus conciertos como cabeza de cartel en Coachella 2025, sus residencias en estadios en Ciudad de México y Singapur, y su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Gaga dará inicio a la gira 'The Mayhem Ball' el 16 de julio en Las Vegas, en el T-Mobile Arena.

"Hay algo eléctrico en un estadio, y amo cada momento de esos shows. Pero con 'The Mayhem Ball', quería crear una experiencia diferente: algo más íntimo, más cercano, más conectado, que se preste al arte teatral en vivo que amo crear", ha añadido la artista.

