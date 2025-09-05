Redacción Uppers 05 SEP 2025 - 10:29h.

'Los cuervos lo pasan bien' es el primer single de 'El monte de los aullidos', que llegará el próximo 24 de octubre

Han pasado cuatro largos años desde que Fito & Fitipaldis publicó su último álbum, 'Cada vez cadáver', pero la espera llegará a su fin el próximo 24 de octubre con su flamante 'El monte de los aullidos'. Lo que sí podemos escuchar ya es su primer anticipo, 'Los cuervos lo pasan bien', un tema con el que Fito Cabrales y los suyos vuelven a la palestra con su sonido clásico y su inconfundible mezcla de rock callejero y poesía cotidiana.

El tema ha llegado a todas las plataformas digitales acompañado de un videoclip grabado en el estudio de grabación. 'Los cuervos lo pasan bien' es una llamada a celebrar los sentimientos encontrados, a las incongruencias en las emociones y a combatir las inseguridades con el baile.

"Llegué hasta el fondo y ya no supe volver / Será mejor que ahora me sueltes la mano / Si te preguntan, no les hables de mí / Sabes que soy solo un ave de paso", arranca la canción, con una de esas declaraciones de intenciones que tanto le gustan al músico bilbaíno. Musicalmente, la cuidada producción realza la característica voz de Fito y el solo con la Stratocaster lo eleva todo a otro nivel.

Sospechosos habituales

La canción es una de las diez que compondrán el octavo disco de la banda, producido por el habitual Carlos Raya y con la participación de sus fieles Fitipaldis: Coki Giménez a la batería, Boli Climent al bajo, Javi Alzola al saxo, y el propio Carlos Raya a las guitarras.

El trabajo incluirá títulos como 'Mentira y verdad', 'La noche más perfecta', 'Como un ataúd' o la instrumental 'Ardi', dedicada a la perra del cantante. Por su parte, ‘El monte de los aullidos‘, tema que da nombre al disco, está concebido como tres canciones en una. "Lo que me gusta pensar es que cuando llegues al final no sepas cómo has llegado allí", ha explicado el músico en su canal de Youtube.

'Aullidos Tour', más de 300.000 entradas vendidas

El lanzamiento discográfico estará acompañado de 'Aullidos Tour', una gira por 36 ciudades de la península, que arrancará el 22 de noviembre en Santander y para la que ya se han superado las 300.000 entradas vendidas, con varias fechas con el cartel de 'entradas agotadas'.

Entre las fechas confirmadas destacan las dos noches en el Movistar Arena de Madrid los días 29 y 30 de diciembre, y nuevamente el 8 y 9 de mayo, así como paradas en ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Palma, entre muchas otras.

La letra completa de 'Los cuervos se lo pasan bien'

[Intro]

Llegué hasta el fondo y ya no supe volver

Será mejor que ahora me sueltes la mano

Si te preguntan, no les hables de mí

Sabes que soy solo un ave de paso

[Verso 1]

Sentí el hastío y la desilusión

Y la llamada de la carretera

Y me inventé una vida porque si no

Tendría que haber copiado la de cualquiera

[Pre-Coro]

Iré a buscarte si consigo volver

Caminaré del infierno a tus brazos

No te preocupes, nada va a ocurrir

No te preocupеs, no es necesario

[Coro]

¡No, no, no! Yo siеmpre me he sentido extraño

¡No, no, no! Tan triste como afortunado

[Verso 2]

Sueño profundo no me dejes salir

No me despiertes, no me sueltes la mano

Sabes que los demonios vienen a por mí

No sé muy bien por qué siempre les hago caso

[Pre-Coro]

Aún no era tarde cuando se fue

Pero el dolor se quedó a dormir

Sentí el compás al amanecer

No hay más remedio que seguir bailando

[Coro]

¡No, no, no!

Yo siempre me he sentido extraño

¡No, no, no!

Tan triste como afortunado

[Puente]

Sonrío por seguir en pie

Ya sé que el tiempo siempre está nublado

Los cuervos se lo pasan bien

Y bailan a saltitos a mi lado

[Solo de Guitarra]

[Coro]

¡No, no, no!

Yo siempre me he sentido extraño

¡No, no, no!

Tan triste como afortunado

[Outro]

¡No, no, no!

¡No, no, no!

Yo siempre me he sentido extraño

¡No, no, no, no!

Tan triste como afortunado