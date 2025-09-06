Redacción Uppers 06 SEP 2025 - 08:00h.

Kike Babas y Kike Turrón acometen con 'Joaquín Sabina. Pasión y vida (Vol. 1)' la biografía del Flaco de Úbeda en formato de novela gráfica

De la novia que le descubrió a Dylan a la sombra de la enfermedad: Joaquín Sabina, su vida década a década

En los últimos años a las estrellas del pop y el rock las disfrutamos no solo en discos, videoclips y conciertos, sino también en las viñetas. Si el cómic hace tiempo que dejó de ser visto como territorio exclusivo de superhéroes para convertirse en un medio de exploración biográfica, tiene todo el sentido del mundo que los logros, fracasos, excesos y reinvenciones de figuras tan apasionantes como Nick Cave, David Bowie o Fito Cabrales sean reinterpretados en trazos, colores y globos de texto. El último artista en sumarse al fenómeno de las vidas dibujadas es Joaquín Sabina, protagonista de una trayectoria que sin duda da para muchas historias.

El dúo formado por Kike Babas & Kike Turrón ha sido el encargado de traducir a viñetas la nocturnidad irreverente y el desamor febril asociados al Flaco de Úbeda en la novela gráfica 'Joaquín Sabina. Pasión y vida (Vol.1)' (BAO Bilbao Ediciones), a la venta en octubre y autorizada por el propio cantautor, que no escatima elogios para el resultado final. "Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras", apunta en la nota promocional de la editorial.

Las malas compañías son las mejores

Tan vasta y profunda es la vida y obra de Sabina que este libro debe conformarse con cubrir la primera parte de su carrera musical. Así, se retratan su infancia ubetense y su etapa universitaria en Granada; sus peripecias en el exilio londinense; el regreso a España y la formación de La Mandrágora junto a Javier Krahe, Alberto Pérez y Joaquín Carbonell; o la gestación de sus discos en solitario, de 'Inventario' a 'Fisica y Química'. Y, por supuesto, la forja de ese personaje noctámbulo, mujeriego, canalla y vividor que trascendió a la categoría de mito popular, entre el moderno rockero urbano y el viejo cantautor de guitarra de palo.

La biografía también incluye pasajes dedicados a ilustrar sus más conocidas canciones ('Princesa', 'Y nos dieron las diez', 'Medias negras', 'Eclipse de mar', 'Pacto entre caballeros', 'Pongamos que hablo de Madrid', '¿Quién me ha robado el mes de abril?', etc.), así como a recordar sus múltiples colaboraciones con otros artistas.

Autores con pedigrí

Nadie mejor para documentar esta apasionante crónica que 'los Kikes', cuya amplia bibliografía incluye trabajos escritos sobre Leño, Rosendo, Manu Chao, Los Rodríguez o Siniestro Total, además de los guiones de las novelas gráficas de Fito Cabrales y El Gran Wyoming. Ambos realizan un ejercicio en el que combinan la rigurosidad periodística y la imaginación más desbordante, acompañados de doce destacados ilustradores de la escena nacional: Aneke, Sergio Silván, Ramone, Marina Cochet, Judit Crehuet, Alberto Peral, Toni Solanes, Rubén Uceda, Kepa de Orbe, Alejandro Merino, Alberto Muriel y Iosu Berriobeña.

Uno de los habituales colaboradores de Sabina, el escritor Benjamín Prado, resume así 'Pasión y vida': "Está tan documentado y bien resumido que sus lectores no tendrán la impresión de haber leído las aventuras del protagonista, sino de haber estado allí. Sabina, que ha escrito en sus canciones la autobiografía de los demás, bien se merecía un homenaje como este".