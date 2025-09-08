Puentes, oficinas, el cartón reciclado toma protagonismo a la horas de elevar estructuras funcionales

Los vecinos de la localidad burgalesa de Covarrubias, han disfrutado por unos días de su viejo puente medieval demolido a finales del siglo XIX para construir una nueva carretera. Esta acción colectiva forma parte de la séptima edición del Festival Internacional de Mujeres Creadoras (+FIMUC), consolidado en el calendario cultural de Castilla y León, que ha contado con la dirección del artista francés Olivier Grossetête. Informan Asier Bailez, Antonio Lasso y Aitor Viejo.

Grossetête, reconocido por crear grandes estructuras efímeras únicamente con cartón reciclado y la colaboración ciudadana, ha recuperado esta vieja estructura medieval en el marco del proyecto titulado "Tendiendo puentes al medio rural".

Más de 30 metros de puente de cartón

La estructura levantada en Covarrubias tiene más de 30 metros de longitud y ha sido construida gracias a la participación voluntaria de numerosos vecinos de la localidad encargados de construir los grandes bloques de cartón, simulando la piedra original del puente que han sido ensamblados sin maquinaria ni estructuras metálicas, solo con cajas de cartón y cinta de embalar.

La iniciativa no busca una reproducción arqueológica exacta del puente original, sino resignificarlo como un espacio de encuentro entre generaciones y territorios. Además, tiene una fuerte vocación pedagógica y sostenible: las cajas de cartón provienen de comercios locales y, tras el desmontaje, serán recicladas o reutilizadas.

Durante dos semanas, del 28 de agosto al 3 de septiembre, los talleres de construcción han estado abiertos a la ciudadanía en el CRV de Covarrubias, donde además se ha trabajado sobre la historia del municipio y la memoria de mujeres clave en su identidad, como Doña Sancha, Doña Urraca o la princesa Kristina de Noruega, informa Burgos Conecta.