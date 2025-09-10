Redacción Uppers 10 SEP 2025 - 16:20h.

El músico se encarga de los arreglos y la producción de la primera canción nueva de Víctor Manuel en siete años, 'Solo a solas conmigo', de estreno este viernes

Después de siete años sin lanzar música nueva, Víctor Manuel ha vuelto al oficio que mejor se le da, el de componer e interpretar canciones, y ya tiene listo nuevo álbum, un trabajo que "rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida", según su oficina de prensa. El primer anticipo de lo que está por venir, 'Solo a solas conmigo', verá la luz este viernes con arreglos y producción de su hijo, David San José, quien desde un discreto segundo plano se ha convertido desde hace tiempo en un colaborador fundamental suyo y también de su madre, Ana Belén. Pero lejos de vivir a la sombra de sus padres, este compositor, productor y arreglista se ha convertido en una de las figuras más sólidas de la música española actual.

Nacido en 1976 en Madrid, David San José creció "entre bastidores", familiarizándose desde muy niño con la música y los escenarios que pisaban sus progenitores, una de las parejas más emblemáticas de la historia musical de nuestro país. A los seis años ya tocaba el piano con bastante sensibilidad y sus progenitores le animaron a recibir clases. Tras una etapa en la que cursó estudios en Informática y Química, nuestro protagonista pronto decidió que lo suyo iba a ser la música. A los 19 años formó un grupo de punk-rock llamado Lascivus, pero después cruzó el charco para matricularse en la prestigiosa Universidad de Berklee para estudiar composición de bandas sonoras.

Dueño de un estudio de grabación

Y algo debió de aprender en ese periodo porque después se ha encargado él mismo de la música de películas como 'Vete de mí' o 'De chica en chica'. Desde hace unos años es director de Raro Tempo, un estudio de grabación clave para la creación sonora en Madrid donde han trabajado artistas como Rozalén, Vanesa Martín, Ara Malikian, Nando Agüeros... y, por supuesto, sus propios padres. En el ábum 'Anatomía de Ana Belén' fue compositor y pianista de uno de los temas ('A veces sueño con nubes'), y también ejerció como productor y arreglista en 'A los hombres que amé' y el reciente 'Vengo con los ojos nuevos'. La propia artista ha elogiado públicamente su trabajo como productor, destacando lo bien que lo hizo y lo mucho que la ha ayudado.

También colaboró estrechamente en el concierto sinfónico de Víctor Manuel en el Teatro Real de Madrid en noviembre de 2024. Además, fue de gira como teclista en 'El gusto es nuestro' junto a sus progenitores, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, y por si fuera poco toca el piano en el grupo de música Primital. San José mantiene una agenda activa y diversa dentro del mundo musical, consolidándose como productor de confianza tanto para su familia como para artistas contemporáneos.

Discreción en lo personal

En lo personal, David lleva una vida discreta, en consonancia con el estilo reservado que sus padres siempre han fomentado. Está casado con la publicista madrileña Paloma Montón, con quien tiene dos hijos, Olivia y León, que también han heredado su espíritu artístico. Mediáticamente siempre ha preferido mantenerse lejos de los focos. Sus apariciones en actos y eventos públicos son contadas. Mucho más popular es su hermana Marina (1983), que decidió seguir los pasos de su madre en la actuación y ha participado en varias series de época y distintas obras de teatro.