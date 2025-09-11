Los Latin Grammy celebran en Sevilla la huella eterna de la música andaluza

Rocío Amaro 11 SEP 2025 - 10:54h.

Una gala en el Cartuja Center CITE repasó la huella de artistas andaluces como Enrique Morente, Rocío Jurado, Camarón, Lola Flores, Raphael o Alejandro Sanz, con la participación de grandes voces de España y América

El evento, conducido por David Bisbal y Luis Fonsi, unió tradición y vanguardia en un homenaje que celebró el pasado, presente y futuro de la música andaluza

SevillaLa noche fue para la historia, lo dijo el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "esto solo lo puede conseguir la Academia". Se refería a la Academia Latina de la Grabación, que convirtió a Sevilla en el epicentro de la música con la celebración de "Latin GRAMMY Celebra: La Música de Andalucía", un viaje sonoro que rindió tributo a los artistas andaluces que han marcado la historia cultural a ambos lados del Atlántico.

Las tablas fueron las del Cartuja Center CITE y los conductores del "sarao". David Bisbal y Luis Fonsi. Juntos, con claro desparpajo y simpatía, como quienes están entre amigos y compañeros (lo estaban), dieron paso a un cruce de géneros, generaciones y emociones.

40 artistas, los mejores y más reconocidos del panorama musical español, se unieron para rendir homenaje a los profetas andaluces. Algunos ya no están, otros estaban incluso presentes y hubo a quien se echó de menos, como a Alejandro Sanz, que sin estar entre el público (se encuentra estos días en México, sumergido en su recién estrenada gira mundial), protagonizó grandes momentos de la noche.

Homenaje a Manuel Alejandro, el gran compositor

De esta forma por el escenario fueron desfilando las voces de Miguel R�íos, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Aitana, Camilo o Estopa, entre otros muchos que recorrieron años de música en poco más de tres horas. Como testigo de todo ello, en las butacas, Manuel Alejandro. Quien pudiera ser, o es, el padre de todo aquello, observaba en primera fila como sus letras son ya eternas. Prueba de ello fue el mágico e íntimo momento que regaló Valeria Castro cantando al piano "Procuro olvidarte".

El tributo a Manuel Alejandro no se quedó ahí y sus historias fueron cantadas por Luis Fonsi, Ara Malikian, o el que fue quizás el dúo más icónico de la noche, Jeanette y Aitana, que demostraron que el salto entre generaciones no necesita pértiga si de música se trata.

Rocío Jurado, Lola Flores o Camarón

El inicio fue íntimo y casi conmovedor. Sobre el escenario se evocó la voz inmortal de Enrique Morente con un homenaje que reunió a su hijo Kiki, La Tremendita, Ángeles Toledano, Lagartija Nick y Cañizares. La noche prometía.

En ese viaje hubo escala en la tantas veces reconocida como "la más grande", Rocío Jurado. En esta ocasión su recuerdo fue recreado por Ana Torroja, Judeline y Juliana. Con Lola Flores lo tuvieron más fácil, por fueron sus propios nietos quienes la evocaron, eso sí, con la ayuda de Pastora Soler y de María Terremoto, que hicieron temblar a la Isla de la Cartuja con sus voces copleras del antes y del ahora.

Lo de Estopa fue pura estopa. Los de "Como Camarón" se atrevieron con uno de los temas más conocidos de la leyenda a la que tantas veces han nombrado, Camarón. David y José cantaron "Como el agua", sorprendiendo al público por la frescura y "flamencura" que le pusieron: "tenemos que llevárnosla a nuestro terreno, porque de otra forma es imposible", confesaban. Arcángel y Conchi Heredia también interpretaron las reliquias del maestro del jondo.

Reconocimiento a grandes figuras actuales

No faltaron los reconocimientos a figuras vivas e imprescindibles en todo esto. Miguel Ríos se adueñó del escenario durante un buen rato y con "Santa Lucía" emocionó hasta al apuntador. Además sonó junto a Arde Bogotá y Lucía Ruibal.

Si de Latin Grammy se trataba, Alejandro Sanz tenía que estar. El madrileño, andaluz predilecto y de adopción, es el artista español que más gramófonos latinos posee en sus vitrinas. No estaba de cuerpo pero si de alma, gracias a las interpretaciones de Camilo, Evaluna, Joaquina y Yami Safdie. Entre todos cantaron grandes temas como "Amiga Mía", "Corazón Partío", o "Desde Cuando".

Joaquín Sabina, que justo unos días atrás había estado en Sevilla en el marco de su actual gira de conciertos, fue uno de los grandes ausentes. Su papel en la historia de la música fue recordado por Leiva y Rozalén, en una versión íntima e irrepetible de "Contigo".

Por supuesto el flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tuvo su propio espacio de la mano de Antonio Rey, Carmen Linares y Niña Pastori.

Presente y futuro

Las actuaciones más esperadas por el público allí presente llegaron casi al final, y es que la gala reservó también un espacio para los artistas del presente y futuro andaluz: David Bisbal, India Martínez, Manuel Carrasco y Vanesa Martín. Ellos son la prueba de que el talento en Andalucía tiene un relevo generacional asegurado. Todos hicieron temas propios, porque para homenajes, el que ellos mismos merecen.

El gran cierre estuvo dedicado a Raphael, Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, con un repertorio revisitado por Ana Torroja, Rozalén y Vanesa Martín. Una actuación que se hizo corta y que dejó en el aire las ganas de que un concierto histórico como el de anoche pudiera algún día repetirse.

Con esta cita culmina un ciclo de tres años de actividades en Andalucía impulsadas por la Academia Latina de la Grabación junto a la Junta, que han situado a la región como escenario privilegiado para la música latina.