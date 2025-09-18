La banda británica proyectó los rostros de los asistentes en una pantalla gigante como crítica al control masivo de datos

El grupo no aclaró qué ocurrió con la información biométrica recogida durante el espectáculo, generando aún más debate

Fieles a su estilo provocador y comprometido, los británicos Massive Attack llevaron su mensaje político un paso más allá durante su actuación en el festival Kalorama Madrid, donde realizaron un inesperado experimento social que dejó a muchos asistentes desconcertados.

El grupo utilizó tecnología de reconocimiento facial sobre el público presente, integrando los resultados en el espectáculo visual como una forma de denunciar la vigilancia masiva y los riesgos que entraña para la privacidad. Las imágenes en directo mostraban los rostros de los asistentes procesados en tiempo real y proyectados en una inmensa pantalla LED tras los músicos.

Reacciones encontradas en el público

Durante el concierto, los espectadores vieron su propio rostro aparecer sobre el escenario mientras sonaba uno de los temas más emblemáticos de la banda. La propuesta dividió opiniones: algunos elogiaron a Massive Attack por llamar la atención sobre el problema del rastreo de datos, mientras que otros confesaron sentirse incómodos ante semejante exposición inesperada.

Debate sobre los datos recopilados

El impacto del experimento no terminó con el último acorde. Muchos se preguntaron qué había pasado con los datos biométricos recopilados, ya que el grupo no ofreció explicaciones sobre si se habían almacenado o eliminado. La ausencia de información oficial alimentó el debate sobre los límites del arte cuando este utiliza herramientas propias de la vigilancia tecnológica.

Coherencia con su discurso crítico

Con este arriesgado gesto, Massive Attack volvió a subrayar su discurso contra los excesos del control digital y la recopilación de datos sin consentimiento expreso, un tema que han abordado repetidamente en su trayectoria artística.