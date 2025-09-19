Brett James, de 57 años, está entre las víctimas del accidente de una avioneta, que se ha estrellado en Carolina del Norte

Compartir







La muerte de Brett James, reconocido compositor estadounidense, en un accidente de avioneta marca el luto en el mundo de la música. El cantautor, de 57 años, conocido por éxitos como 'Jesus Take the Wheel' y 'When the Sun Goes Down' ha sido identificado entre los fallecidos en el accidente aéreo ocurrido este jueves, en Franklin, Carolina del Norte.

Brett James viajaba en la avioneta accidentada junto a otras dos personas, de las que no se han revelado sus identidades, cuando el aparato se estrelló en un campo cercano a una escuela sin supervivientes, según ha informado el medio estadounidense Newsweek.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 85 años el pintor sevillano Antonio Agudo

La avioneta en la que viajaba el conocido cantautor, ganador de un Emmy, era una Cirrus SR22T que despegó desde Nashville, Tennessee, según ha informado la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Las causas del accidente de la aeronave no han sido reveladas y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya ha abierto una investigación para determinar qué provocó que se estrellara.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Brett James, un compositor reconocido y referente musical

Brett James puso letra a más de 500 canciones, que cantaron artistas de talla internacional, y su obra estaba reconocida como uno de los referentes musicales de Nashville.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran Jesus, Take the Wheel, de Carrie Underwood, The Truth de Jason Aldean, así como colaboraciones con Bon Jovi, Kenny Chesney y Martina McBride.