Young fundó Dream Loud Official, una iniciativa comunitaria dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en escuelas de todo el país

El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young ha muerto en un accidente de coche a los 46 años provocado por un kamikaze

Compartir







El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young ha muerto en un accidente de coche a los 46 años.

El accidente tuvo lugar el domingo pasado cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él. Al parecer Young murió en el acto.

Brad Everett Young era una presencia habitual en las alfombras rojas, en las que fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.

Su contacto con el mundo del espectáculo comenzó a finales de los años noventa, cuando empezó a interpretar pequeños papeles (la mayoría de las ocasiones, sin acreditar) en series de televisión como Popular, Felicity, Yo y el mundo, Sensación de vivir, Embrujadas o Anatomía de Grey.

También intervino en algunas películas de la primera década del siglo, como Los ángeles de Charlie (2000), Parque Jurásico III (2001), Austin Powers en Miembro de Oro (2002), Dicen por ahí... (2005), Te quiero, tío (2009) o la ganadora del Oscar The Artist (2011).

PUEDE INTERESARTE Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Su proyecto para fomentar la cultura: Dream Loud Official

Young fundó Dream Loud Official, una iniciativa comunitaria dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en escuelas de todo el país. Su objetivo era inspirar a estudiantes, profesores y artistas, y recordar a las comunidades que "la creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su publicista compartió un comunicado en el que expresó: "La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era incomparable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado perdurará a través de las actividades de la organización Dream Loud".

Con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, Young se consolidó como un referente visual en el mundo del espectáculo.