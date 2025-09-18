Muere a los 85 años el pintor sevillano Antonio Agudo

Agudo es autor de los retratos del rey Juan Carlos I que se encuentran en el Palacio de la Zarzuel

El pintor sevillano Antonio Agudo, autor, entre otras obras, de los retratos del rey Juan Carlos I que se encuentran en el Palacio de la Zarzuela, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad de Sevilla, ha fallecido este jueves en su ciudad natal a los 85 años.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha transmitido a través de X el duelo de la ciudad por su pérdida, y le ha definido como "un referente de la pintura contemporánea y amante de su ciudad de Sevilla", que deja "un legado artístico impagable", ya que, además de por su faceta de pintor, fue un referente en la docencia en la Universidad de Sevilla.

Antonio Agudo inició sus estudios artísticos a los 12 años en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y posteriormente ingresó como alumno en la Escuela Superior de Bellas Artes de esta ciudad.

A lo largo de su vida ha compatibilizado la ense�ñanza con su obra pictórica y realizado numerosas exposiciones de grabado, dibujo y pintura en varias ciudades de España y América, entre ellas Washington, Madrid, Quito, Cádiz y Sevilla.

Entre 1971 y 1977 impartió la asignatura de Dibujo y Grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, y desde 1987 hasta su jubilación las de Bodegones y Figura humana. Su estilo puede encuadrarse dentro del realismo abstracto y figurativo, dedicando especial atención a la representación de la figura humana.