Alba Flores, sobre su padre Antonio: "Estaba un poco enfadada con él cuando se murió"

Treinta años después de la muerte de Antonio Flores, su hija Alba se atreve a abrir un diálogo que había permanecido en silencio. En 'Flores para Antonio', la película documental dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta proyectada en el Festival de San Sebastián, la actriz emprende un viaje íntimo para acercarse a la figura de su padre, fallecido cuando ella solo tenía 8 años, no a través de sus canciones o de los escenarios, sino de los recuerdos familiares.

Alba, de 38 años, lo hace sentándose con sus tías, Rosario y Lolita, preguntándoles aquello que nunca se había atrevido a preguntar y escuchando cómo era Antonio en su faceta más íntima y cotidiana: como hermano, como cómplice y como hombre lleno de luces y sombras.

La actriz reconoce que muchas preguntas habían quedado sin formular durante todos estos años, aunque ella ni siquiera había sido realmente consciente de ello. "Yo no sabía que no había hablado de esto con mi familia. O sea, yo me enteré haciendo la película", confiesa en una entrevista con 'Esquire'.

Preguntas en el tintero

En el tráiler de la película hay una escena en la que una Alba un tanto ruborizada se sienta frente a frente con Lolita y Rosario. “Nunca nos habíamos sentado a hablar de esto. Nunca habías preguntado, Alba”, cuenta la actriz que le dijeron sus tías. "Y yo, '¿no? Yo tenía la sensación de que sí, alguna vez...'. No, no, muy vagamente", añade.

"Y de pronto lo hago allí, rodeados de un equipo de cine. 'Menuda he liado', pensé. Pero hay otra reflexión: yo necesitaba el vehículo artístico para hacerlo. Era más difícil para mí sacar el tema en una conversación normal, un día en la cocina, que a través de este trabajo", se sincera la protagonista de 'La casa de papel'.

Confesionario familiar

Así, el encuentro entre tías y sobrina se convierte en una suerte de confesionario familiar, en el que cada hermana revela fragmentos íntimos de su relación con Antonio. Entre recuerdos de infancia, anécdotas y confidencias, Alba descubre al hermano cariñoso, al compañero de aventuras y al ser vulnerable que necesitaba sostén.

El vínculo con Rosario ocupa un lugar especial en la memoria familiar. Se llevaban solo dos años y estaban siempre juntos. Antonio era confidente, amigo y compañero. Se entendían sin palabras. En el documental, Rosario evoca esa hermandad, la risa compartida, las largas conversaciones sobre canciones y la mirada protectora que siempre encontró en él. Con su muerte por una sobredosis de barbitúricos y alcohol apenas dos semanas después de la de Lola Flores "una parte de mí también se murió", le confesó a Bertín Osborne. Y en alguna ocasión ha contado que su canción 'Qué bonito' la compuso en ese momento, "inspirada desde arriba" por su hermano.

Una espina clavada

Con Lolita la relación estaba marcada por la experiencia de ser los mayores de la familia. Ella lo recuerda como un hermano generoso, con un carácter que combinaba fuerza y fragilidad. En alguna ocasión ha admitido que quizás no hizo todo lo que pudo para ayudar a Antonio en sus momentos difíciles, sobre todo cuando él atravesaba problemas con las drogas. "La espina la tengo clavada desde hace 30 años y la tendré hasta que me muera", escribía en una publicación de Instagram.

Al abrir el diálogo con sus tías, Alba no solo honra a su padre, sino que también reivindica la fuerza de las mujeres de la familia Flores como guardianas de la memoria. "En esta película he descubierto la capacidad de amor que hay en mi familia, que tiene mucho que ver con el respeto, con tener una mirada amorosa hacia el otro, con quererle como es. Ambos, amor y respeto, son valores supremos dentro de mi familia. Me conmueve mucho ver cómo todos nos hemos dado tiempo y espacio para procesarlo", explica Alba en 'Esquire'.