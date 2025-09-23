Sonia recuerda junto a su hermano el día que el Cali la descubrió y cómo comenz�ó a sonar su primer disco en todos los chiringuitos de Matalascañas

De camino a Sevilla, Sonia recuerda el viaje que hizo a la ciudad con menos ganas. Un día que se fue con sus primas en un mini bus rumbo a un karaoke. Era la primera vez que ella iba a Sevilla y no podía imaginar que, a las tres de la mañana, el Cali se le iba a acercar a ella jurándole que conocía a un productor musical y que la iba a grabar un disco. Ella no le creyó, pero sus primas, le dieron el teléfono...

Con mucho cariño y nostalgia, La Húngara recuerda en el capítulo 2 de su documental ‘La Húngara. Toma que toma’ cómo su vida cambió estando, sin ninguna gana, con sus primas en un karaoke de Sevilla “yo era la primera vez que salía del barrio”. El Cali la escuchó cantar un tema de Rocío Jurado y tuvo claro que aquella niña iba a llegar muy lejos.

Sonia asegura que ella pensó que la estaban engañando porque ese hombre le decía que conocía a un productor musical y que la podían grabar un disco, pero ella sabía que las cosas que te dice un desconocido a las tres de la mañana no suelen ser verdad. Ella no le dio el teléfono, pero sus primas si lo hicieron y en ese momento comenzó su carrera musical.

Todo el mundo cantaba las canciones de ‘La Húngara’, pero nadie la ponía cara

El primer disco de ‘La Húngara’ se grabó en noviembre y al verano siguiente, todo el mundo tarareaba sus canciones. Sonia recuerda con mucha ternura como veraneando en Matalascañas paseaba junto a su familia y escuchaba sus canciones sonando en las tiendas y los chiringuitos “yo no podía creerlo”.

Incluso, nos cuenta una anécdota muy intima en la que junto a su hija Laura escuchó por primera vez uno de sus temas y el dueño del local que frecuentaban, le habló de una canción sin darse cuenta de que era ella quién la estaba interpretando.