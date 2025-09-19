La Húngara habla por primera vez sobre la muerte de su hermana: “Ella ya no quería estar más aquí, se fue”

Por primera vez, Sonia regresa a su barrio y desvela los verdaderos motivos de la muerte de su hermana

Ya puedes ver completo el documental de La Húngara AQUÍ

Compartir







En el tercer y último capitulo de ‘La Húngara. Toma que toma’, Sonia nos habla de su infancia, sus recuerdos y de la parte más dolorosa de su vida, la perdida de su padre y el fallecimiento de su hermana, y por primera vez cuenta lo que sucedió.

Tras seis años sin pisar por su barrio, La Húngara decide hacer caso al consejo de su tía y de su madre y regresar al barrio, al lugar que la vio crecer y al que en ocasión le gustaría regresar. Un lugar que le hace sentirse en casa y que no quería volver a recorrer para no perder los recuerdos tan maravillosos que tiene.

Emocionada, la artista confiesa que pasa muchas veces por allí y que desde el coche mira las casitas amarillas en las que fue tan feliz, pero que nunca había sido capaz de regresar y caminar por sus calles y plazas.

Sonia, sobre su hermana: "La Nochebuena era nuestro día más especial"

Tras hacer el gran esfuerzo de regresar a la casa de sus padres, la que será “mi casa” para toda la vida, Sonia se arma de valor y por primera vez habla de la realidad de la muerte de su hermana, uno de los peores más dolorosos de su vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pensando en lo orgulloso que estará su padre de haberla visto regresar a su barrio, Sonia nos cuenta que todo el mundo sabe que ella tenía una hermana “saben que ya no está, pero no saben lo que pasó”. Con mucho dolor, pero pensando en todas las personas que pueden estar sintiendo lo mismo que sintió su hermana, nos ha contado cómo un día ella decidió que ya no quería estar más aquí “fue un 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena”.

Descubre el desgarrador y tierno relato de La Húngara en la Parte 3 de su documental 'La Húngara. Toma que toma'.

La Húngara se rompe al cantar por primera vez su canción más íntima: “Es la primera vez que hablo de esto”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el capítulo 2 del documental ‘La Húngara. Toma que toma’, Sonia nos regala uno de los momentos más mágicos junto a Francisco Carmona, su productor musical y cómo dice su gente su mitad. La cantante se abre en canal al cantar por primera vez su canción más intima y personal, un tema que habla de su faceta más intima y que “te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es mi historia”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Acompañamos a La Húngara en la elección de sus outfits: “Yo sin cinturón no salgo al escenario”

La cantante se muestra indecisa en la elección de su look para el primer concierto del año y pide consejo a su estilista y a su cuñada, su mano derecha cuando se baja del escenario.