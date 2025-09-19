Joaquín Hurtado, director de Radiolé, sobre La Húngara: “Todo el público coreaba el nombre de la única artista que yo no sabía quién era”

Disfruta con el documental completo de 'La Húngara. Toma que toma' AQUÍ

Hay ciertas cosas que lo hacen auténtico y que jamás pueden faltar en un concierto de La Húngara, entre ellas dos canciones que tienen un significado especial. Sonia nos desvela por qué la canción ‘Dile que yo’ es tan especial.

Sus fans lo saben de sobra, pero teniendo la oportunidad de conocer un poquito mejor a sus músicos y formar parte de uno de los ensayos de Sonia, hemos descubierto que hay ciertas cosas que no pueden faltar en sus conciertos y son los que le dan el punto de magia y naturalidad. Más allá del aura que desprende la artista, ya es un clásico verla colocarse sus chanclas y darse un paseíto entre el público al ritmo del ‘Achilipú’.

Nunca puede faltar su momento de retocarse el carmín de los labios y no hay un concierto en el que Sonia no nos deleite con la canción ‘Dile que yo’, una de las canciones, sino la más emotiva de su carrera.

¿Por qué ‘Dile que yo’?

La propia Sonia y Joaquín Hurtado, director de Radiolé, nos han explicado los motivos que hacen de ‘Dile que yo’ tan especial. Con esa canción, ‘La Húngara’ se enfrentaba a su primera gran actuación en un festival de Radiolé, un festival que recuerda con asombro porque estaba ella junto a grandes de la música en ese momento “Pastora Soler, creo que venía Melendi, el Arrebato, bueno, bueno, un cartelazo”.

Un momento musical que nunca podrá olvidar y en el que el 99% del público que estaba presente en aquel festival quería escucharla “el resto de artistas no podían cantar porque el público coreaba su nombre sin parar”. Descubre todo sobre ese gran momento en el capítulo 1 del documental 'La Húngara. Toma que toma'.

