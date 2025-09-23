El rockero neoyorquino se subió al escenario del Madison Square Garden para interpretar 'It Ain't Over 'Til It's Over' con la diva

Lenny Kravitz y su secreto para lucir abdominales a los 61: “Mi abuelo hacía lo mismo”

Compartir







La noche prometía en Nueva York. Dua Lipa, una de las actuales reinas del pop, finalizaba su residencia de cuatro noches en el Madison Square Garden como parte de su 'Radical Optimism Tour' y se esperaba alguna sorpresa especial después de que la noche anterior hubiera comparecido el legendario guitarrista de Chic Nile Rogers. Lo que nadie esperaba es que en esta ocasión el escenario se convirtiera en el epicentro del encuentro intergeneracional más cool con la aparición estelar de Lenny Kravitz.

"Cuando pienso en los artistas neoyorquinos, y en los artistas y la música que marcaron mi vida, pienso en esta canción en particular, la que realmente me ayudó a enamorarme de la música", dijo Lipa durante la presentación. Y el público estalló cuando apareció el rockero neoyorquino, de 61 años y eterno referente de estilo, para cantar con la diva 'It Ain't Over 'Til It's Over'.

Sensualidad y carisma en las tablas

La química fue inmediata. Dua, con su habitual mezcla de elegancia futurista y energía magnética, y Lenny, con esa aura inquebrantable de rockstar atemporal, ofrecieron no solo música, sino un espectáculo visual y simbólico: dos épocas diferentes, unidas por la sensualidad, la presencia escénica y un carisma que trasciende las décadas.

Kravitz tocó la guitarra e intercambió versos con Lipa durante la breve pero impactante actuación. Si ella brillaba con un ajustado conjunto negro que resaltaba su silueta y reforzaba su aura divino, Lenny aparecía con su clásica estética de gafas oscuras, cuero y cadenas, todo un símbolo de sensualidad y rebeldía más allá de los 60. La juventud luminosa y la madurez magnética coexistiendo y retroalimentándose. Y antes de marcharse del escenario, el músico de 'Are You Gonna Go My Way' le hizo una reverencia a la protagonista de la velada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Respeto a las generaciones anteriores

Dua Lipa ha demostrado durante su residencia en la Gran Manzana el respeto que le profesa a las generaciones que llegaron antes que la suya. Así, en el primero de sus shows interpretó 'No One' de Alicia Keys, y la segunda noche optó por 'One Way or Another', de Blondie, respectivamente, como parte de la costumbre de la artista de 'Future Nostalgia' de rendir tributo a un artista local allá donde toca. En Madrid, por ejemplo, fueron Enrique Iglesias y Manu Chao (sic). "Aquí en Nueva York, la verdad es que tengo muchas opciones", dijo. Y en el tercer concierto la canción elegida fue la legendaria 'Le Freak' de Chic, con Nile Rodgers como estrella invitada. Una demostración de cómo ídolos de diferentes décadas pueden compartir escenario y seguir haciendo historia.