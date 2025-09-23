Durante su vida profesional, la periodista, especialista en temas de sociedad, cubrió desde ceremonias de los Oscar hasta bodas de la Familia Real

“María Teresa Campos era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo y en Tele 5 era ‘La Ama’”

Compartir







La periodista Mariví Fernández Palacios, conocida colaboradora del programa 'Día a día', de María Teresa Campos, ha muerto el domingo 21 de septiembre, según publica ‘Diez Minutos’.

La madrileña se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional comenzó en la 1 de TVE. Más tarde, llegaron Telecinco y Canal , entre otras.

Durante su vida profesional, la periodista, especialista en temas de sociedad, cubrió desde ceremonias de los Oscar hasta bodas de la Familia Real.

Su relación con María Teresa Campos

En julio de 2024, concedió una entrevista en un blog para el radiofónico Juan de Dios Rodríguez Pariente. Con él habló de su etapa en los medios de comunicación y de su relación con María Teresa Campos.

“María Teresa Campos era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo y en Tele 5 era ‘La Ama’”, aseguró.

Sus inicios en la radio

Sobre su comienzo en la radio, contó que entró “en la radio por un anuncio, yo era una niña de la radio y encontrarme con Matilde Vilariño, Matilde Conesa o Juana Ginzo,… aquello era Hollywood”.

“‘Cita a las 5’ de Basilio Rogado fue un programa hecho a mi medida. Empecé a interesarme por la Familia Real y las fiestas de los Jardines del Moro”, añadió.

“En ‘La hora de las estrellas’ del ‘Hoy por hoy’ de Iñaki Gabilondo yo ponía el color”, aseguró.

De su paso por ‘La Ser’ dijo que “tenía que ser la primera porque estábamos en el Real Madrid de la radio; éramos los mejores”.

Además, también quiso destacar que con Carlos Herrera aprendió “a disfrutar de la vida” y con Isabel Preysler mantenía “muy buena relación profesional”.