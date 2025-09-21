Adna Rovčanin-Omerbegović, una 'influencer' bosnia de 26 años, ha muerto tan solo dos días después de su boda

Las autoridades sanitarias y judiciales de Bosnia han iniciado los protocolos para realizar exámenes forenses y esclarecer los motivos de la muerte

Conmoción en las redes sociales al conocerse la muerte de Adna Rovčanin-Omerbegović, una 'influencer' de tan solo 26 años que fallecía este pasado lunes 15 de septiembre.

Según han informado medios de comunicación de Bosnia y Herzegovina, la joven de solo 26 años ha fallecido tan solo dos días después de su boda, celebrada el sábado 13 de septiembre.

La muerte y la investigación del fallecimiento de Adna Rovčanin-Omerbegović

La creadora de contenido, empresaria y enfermera ha muerto inesperadamente tras enfrentarse a un malestar repentino horas después de darse el 'sí, quiero' con su marido Faris, en el Hotel Hollywood de Ilidža situado en Sarajevo.

Al parecer, una vez terminada la celebración, la creadora de contenido comenzó a sentirse mal. Al experimentar este malestar, Adna Rovčanin-Omerbegović solicitó ayuda sanitaria y fue trasladada al hospital de emergencia.

En su ingreso hospitalario, la joven de tan solo 26 años tuvo que ser inducida al coma. Tras varias horas experimentando complicaciones, la enfermera y creadora de contenido terminó falleciendo este lunes 15 de septiembre.

Completamente devastados y conmocionados, su familia y su entorno más cercano celebró el funeral de esta influencer bosnia el miércoles 17 de septiembre en el cementerio de la población de Bare, en Bosnia y Herzegovina. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente la causa exacta del fallecimiento.

Sin embargo, las autoridades sanitarias y judiciales de Bosnia han iniciado los protocolos para realizar exámenes forenses y esclarecer los motivos del fallecimiento de Adna Rovčanin-Omerbegović.

La trayectoria de Adna Rovčanin-Omerbegović en las redes sociales: desde su trabajo como enfermera hasta su comunidad de seguidores

Conocida por combinar varias facetas en el mundo de las redes sociales y trabajar como enfermera en el Centro de Salud de la ciudad de Sarajevo, Adna Rovčanin-Omerbegović tenía un salón de belleza que la convirtió en un referente en el mundo del cuidado estético y maquillaje.

Su presencia en redes sociales, donde compartía consejos de belleza y estilo de vida, le dio una visibilidad importante y una comunidad cuyos seguidores han lamentado su fallecimiento. Incluso, muchos de ellos acudieron al funeral de Adna Rovčanin-Omerbegović para darle su último adiós a esta creadora de contenido.

Amigos, familiares y seguidores han expresado su dolor y sorpresa ante la muerte tan inesperada de Adna Rovčanin-Omerbegović. En sus últimos mensajes publicados en las redes sociales, esta 'influencer' infromaba a sus seguidores sobre cómo evolucionaba su salón de belleza y cómo se enfrentaba a los preparativos de su boda.