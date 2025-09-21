Matt Beard, exentrenador del Liverpool y del Chelsea femeninos, muere a los 47 años

El técnico Matt Beard, fallecido a los 47 años, consiguió dos títulos ligueros con el Liverpool femenino, en 2013 y 2014

Matt Beard, exentrenador de los equipos femeninos del Liverpool y del Chelsea, ha fallecido este sábado, 20 de septiembre, a los 47 años, según ha anunciado el club 'red' este domingo.

Beard fue dos veces técnico del Liverpool y dejó el club de la Superliga femenina en febrero de este año. "Los pensamientos de todos en el club están con la familia y amigos de Matt en este momento devastador.

"Matt no sólo fue un entrenador extremadamente comprometido y exitoso, también fue una persona de verdadera integridad y calidez, que siempre será recordado con genuino cariño por todos con los que trabajó en el club", ha señalado el Liverpool en un comunicado.

Dos títulos ligueros con el Liverpool

Después de tres años en el Chelsea, Beard ganó dos títulos consecutivos de la Liga inglesa con el Liverpool en 2013 y 2014 en su primera etapa en el cargo y llevó al equipo a su primera campaña en la Liga de Campeones. Beard regresó con las 'reds' en 2021, tras su paso por el Boston Breakers de Estados Unidos, el West Ham y el Bristol City; en sus inicios, también dirigió al Millwall.

Beard condujo al Liverpool al ascenso de nuevo a la Superliga inglesa en su primera temporada nuevamente al frente del conjunto y permaneció en el cargo hasta febrero. En junio fue nombrado entrenador del Burnley, pero dimitió en agosto.

Matt Beard dirigió al Chelsea, actual hexacampeón defensor del título liguero, entre 2009 y 2012, y el club aseguró que sentó "gran parte de las bases previas a la llegada de Emma Hayes", que le sustituyó.

"Tanto los jugadores como el personal hablan de un hombre que no era sólo tu entrenador, era tu amigo. Era una persona atenta y cariñosa que siempre dedicaba tiempo a la gente. Matt fue esencial para el crecimiento del fútbol femenino en este país y es un hombre al que echaremos mucho de menos en la comunidad futbolística", ha indicado el Chelsea.