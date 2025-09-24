Redacción Uppers 24 SEP 2025 - 12:00h.

La viuda del rey del rock asegura en su nuevo libro de memorias que el autor de 'Thriller' era "un hombre manipulador" que solo buscaba "buena publicidad"

Lisa Marie Presley y sus memorias: de la virginidad de Michael Jackson "hasta los 35 años" a su aborto

Uno de los matrimonios más bizarros y controvertidos de los años 90 fue el que protagonizaron Michael Jackson y Lisa Marie Presley. Dos de las dinastías más poderosas de la historia de la música unidas sin que nadie llegara a comprender exactamente qué habían visto el uno en el otro. Uno parecía procedente de Marte y la otra de Venus. Y sus apariciones en público, en las que se les percibía visiblemente incómodos, tampoco ayudaban a disipar la sensación de fake. Ahora sabemos que la experiencia fue igual de surrealista para la madre de ella, Priscilla Presley, la viuda de Elvis, tal y como cuenta en su flamante nuevo libro de memorias, 'Softly, As I Leave You: Life After Elvis'.

Lejos de la imagen familiar de apoyo incondicional, Priscilla, de 80 años, confiesa que la decisión de su hija de contraer matrimonio con el Rey del Pop la dejó completamente “horrorizada”. Lisa Marie se acababa de divorciar de Danny Keoug, su primer marido y padre de sus hijos Riley y Benjamin, cuando en 1994 sorprendió a todo el mundo casándose en una ceremonia privada en la República Dominicana con el autor de 'Thriller', uno de los artistas más mediáticos pero también más polémicos del siglo XX. Por supuesto, la boda copó los titulares de los medios de todo el mundo, pero Priscilla no podía evitar sentirse muy preocupada por la manipulación que percibía detrás del inesperado romance: "No era amor, era la dinastía Presley".

Detrás de la máscara

La relación fue breve, duró menos de dos años, y Lisa Marie y Michael no llegaron a tener hijos. Ella pidió el divorcio en 1996 alegando diferencias irreconciliables. "En el fondo, sabía que Michael no estaba casándose con Lisa Marie, sino con la dinastía Presley”, reflexiona Priscilla, para quien el músico era "un hombre manipulador" que solo buscaba "buena publicidad" después de haber sido acusado de abusos a menores. “La inocencia infantil que Michael Jackson proyectaba ante el público era parte de su máscara, una estrategia para encandilar, no solo a los fans, sino también a los que lo rodeaban”, asegura la viuda del rey del rock.

La convivencia familiar también estuvo lejos de ser un cuento de hadas. En la mayoría de las reuniones, Michael evitaba cruzarse con ella, prefiriendo pasar tiempo con los niños antes que con los adultos. La distancia llegó a tales extremos que incluso en actos públicos, como los tributos a Elvis, Jackson esquivaba cualquier contacto directo con la matriarca del clan. Priscilla no evita en el libro otro de los aspectos más morbosos que rodeaban a aquella pareja, su intimidad. Ella, como gran parte de la opinión pública, tenía dudas sobre la naturaleza física de su matrimonio y le llegó a preguntar directamente a su hija si tenían relaciones, a lo que ella respondió que sí.

Un suspiro de alivio desde el otro lado

Al parecer, el cantante quiso tener un hijo con Lisa Marie, pero Priscilla le rogó a su hija que esperase. Por eso, cuando la relación llegó a su desenlace, sintió la separación casi como una liberación. "Pude escuchar a Elvis suspirar aliviado", bromea en sus memorias. Ninguno de los dos protagonistas vive ya para corroborar o refutar las palabras de Priscilla. Michael falleció el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina cuando planeaba su regreso a los escenarios. Lisa Marie lo hizo el 12 de enero de 2023 a causa de un bloqueo intestinal. Sin embargo, las palabras de Priscilla prometen reabrir viejas heridas.