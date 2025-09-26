Redacción Uppers 26 SEP 2025 - 16:22h.

El músico gallego recuperará canciones olvidadas junto a sus grandes éxitos en en la gira 'Hoy por ayer'

Iván Ferreiro y la intrahistoria de su versión de The Pogues: "Hubo fiesta todo el rato, con mucho vino"

Treinta y cinco años no se cumplen todos los días, y mucho menos sobre un escenario. Iván Ferreiro, una de las voces más queridas del pop español, se prepara para soplar las velas con una gran gira que promete ser tanto un repaso vital como un gran festejo colectivo. Y como anticipo ha decido regalar a sus seguidores una nueva versión de 'Hoy por ayer', tema que originalmente grabó junto a Los Piratas y que este viernes ha visto la luz con un videoclip oficial.

El tema, que también dará nombre a la gira, "era una canción que no estaba en ningún disco oficial de Piratas, era una canción suelta, una cara b, una canción perdida. Y era una de mis favoritas y que tenía en mi cabeza", explica el miñorano al final del vídeo.

En realidad, la versión original, firmada por el propio Ferreiro, el guitarrista Fon Román, el bajista Pablo Álvares y por Piratas en conjunto, se publicó como pieza inédita en el recopilatorio 'Fin (de la primera parte)', de 1998, y avanzaba los terrenos por los que transitaría la banda en 'Ultrasónica' (2001).

Desnudez sin artificios

La nueva versión, grabada en directo con su banda de los últimos años en La Casamurada, una antigua masía del siglo XII situada en Banyeres del Penedès, es muy fiel a la original, salvo pequeños matices como una melodía de violines que Ferreiro sustituye con su voz. El videoclip, rodado por Elsabeth Produccions, refleja a la perfección el espíritu de esta etapa: interpretaciones desnudas, sin artificios, con la emoción en primer plano.

El estreno de 'Hoy por ayer' conecta con la época dorada de Los Piratas, banda que publicó cinco discos de estudio y marcó a toda una generación en los 90. Y con la gira de mismo nombre Iván Ferreiro se lanza a recordar "lo que ha pasado en estos ya 35 años, que se dice pronto. Son 35 años de canciones, de conciertos, de amigos, de alegrías, de disgustos. 35 años".

Una ventana abierta a las canciones olvidadas

Consecuentemente, en la gira no solo incluirá canciones de su trayectoria en solitario, iniciada hace 20 años con 'Canciones para el tiempo y la distancia', sino también los mayores éxitos de Piratas, como ha venido haciendo siempre, y otros temas menos populares del amplio repertorio del grupo vigués del que se separó hace ya 22 años.

"Una gira para revisitar canciones que lo fueron todo para mí y que se quedaron por el camino sustituidas u olvidadas por otras nuevas que fueron llegando. Canciones que hace más de 20 años que no canto y otras que siempre han estado en mi repertorio", explica el artista en una publicación en sus redes sociales.

"En definitiva, un viaje desordenado desde la época de Piratas hasta ahora para celebrar y recordar que aún sigo vivo y que vosotras y vosotros seguís ahí", concluye Ferreiro.