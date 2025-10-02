Redacción Uppers 02 OCT 2025 - 11:48h.

La inauguración de una estatua de bronce de la 'reina del rock' en Brownsville (Tennessee) desata una oleada de críticas por su escaso parecido con la realidad

Tina Turner y el fracaso económico de su peluca oficial

Compartir







Si alguien se merecía tener una estatua en Brownsville (Tennessee) esa es la 'reina del rock', Tina Turner, ya que en esa comunidad rural creció y comenzó a forjarse como artista antes de conquistar el mundo. Por eso hay que celebrar que la ciudad haya inaugurado en su honor una escultura de bronce de más de tres metros de altura en la que aparece cantando con micrófono en mano, melenaza al viento y vistiendo un atuendo similar al que solía utilizar en sus shows. Solo hay un problema: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

PUEDE INTERESARTE El día que cambió la vida de Tina Turner: los diez estados budistas de sus memorias

La obra, realizada por el escultor Fred Ajanogha, se ha ubicado en el Heritage Park, cerca del Tina Turner Museum. El proyecto contó con el apoyo económico de medio centenar de patrocinadores y fue presentado en el marco del 'Tina Turner Heritage Days', un evento anual que celebra la trayectoria de la carismática artista fallecida en 2023. La intención de Ajanogha, que realizó la escultura en arcilla y después se fundió en bronce, era reflejar “la elasticidad de sus movimientos, su energía sobre el escenario y esa cabellera que era como la melena de un león”. Todo el proceso le llevó cerca de un año, pero el resultado final dista de lo que muchos habían imaginado.

Ronald McDonald con peluca

Miles de curiosos asistieron a la inauguración de la obra, que al menos no dejó a nadie indiferente. Cuando las imágenes se viralizaron no tardaron en llegar las críticas por las proporciones exageradas del cabello en relación al cuerpo, además de que la cara deja mucho que desear en cuanto a similitud. Aunque algunos asistentes defendieron la iniciativa como un tributo simbólico a la carrera de Turner, para otros la estatua supone una representación fallida que debería ser replanteada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Esta no es Tina Turner, es Temu Turner”, “Es diabólica”, “De vez en cuando aparece algo tan mal, hediondo e increíblemente estúpido que nos une a todos. No importa en qué creas ni tu ideología política: la unión de hoy es esta estatua de Tina Turner”, “¿Por qué la estatua de Tina Turner luce como Ronald McDonald con una peluca?” o “No creo que la persona que creó esto sea ‘simplemente la mejor’ para el trabajo”, son algunos de los ocurrentes comentarios que poblaron las redes sociales.

Una inspiración para varias generaciones

La inauguración llegaba dos años después de la muerte de Tina Turner, el pasado 24 de mayo de 2023 en Suiza, donde residía desde hacía décadas. A sus 83 años dejaba tras de sí una de las carreras más admiradas de la historia de la música soul, pop y rock. El alcalde de Brownsville, William Rawls, loaba esa trayectoria en su discurso de inauguración: “Tina Turner no solo puso a Brownsville en el mapa, sino que inspiró a generaciones enteras con su historia de superación y su talento inigualable”.

Tanto la estatua como el museo conforman un circuito cultural en torno a Tina que cada año atrae a miles de visitantes. Allí por ejemplo se conserva la antigua escuela de una sola aula donde estudió de niña en Nutbush, un edificio de madera que durante los años 60 se cerró y terminó utilizándose como establo. El centro también alberga una colección de objetos personales, trajes de escenario, discos, fotografías y documentos que recorren la trayectoria de Turner desde sus inicios como Anna Mae Bullock hasta su consagración mundial.