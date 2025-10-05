Marisa Arellano 05 OCT 2025 - 13:17h.

Mabel Millán ha conseguido 35 premios, el último a la mejor intérprete en los InterContinental Award 2025

Mabel Millán tenía dos máximas en su vida: buscar la verdad y no dejar su guitarra. “Soy como soy como persona, gracias a mi guitarra”, asegura. Así que ha conseguido encajarlo todo, aprobar la oposición, llegar a ser fiscal en Cádiz y compatibilizar esta labor con su música. Dice que cuando algo gusta “el día tiene 48 horas” y que la música le ha ayudado “a tener tesón y ser trabajadora”.

En su compañía es difícil saber que le sienta mejor si la toga de fiscal o su guitarra. Sus dos almas, que toca para deleite de quien la escucha. “Tráete la guitarra, que a ver si amansamos a las fieras”, le dicen de broma algunos compañeros. Y lo hace, porque la hemos escuchado en directo, desde una sala judicial.

En su haber, 35 premios, entre ellos un Grammy y el InterContinental Award 2025.