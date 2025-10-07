La compositora madrileña Lidia Aguilar acumula cientos de miles de visualizaciones con su reinterpretación

Eva, de Amaral: "Me ofrecieron grabar un disco con otro que no era Juan"

Compartir







Hay canciones que son como fotografías. Capturan un instante de la vida y lo dejan suspendido en el tiempo, intacto, aunque todo cambie a su alrededor. 'Marta, Sebas, Guille y los demás', de Amaral, es una de esas canciones que apelan a la nostalgia de lo que fuimos y de con quiénes compartimos ese tiempo. Ahora Lidia Aguilar, una joven compositora madrileña de 23 años, se ha preguntado qué fue de los protagonistas de aquel himno generacional 20 años después y ha imaginado una respuesta en forma de versión que se ha vuelto viral en TikTok, donde acumula cientos de miles de visualizaciones.

PUEDE INTERESARTE La revolución de Amaral: la historia de cómo se conoció el dúo zaragozano

Eva Amaral escribió esta canción mirando hacia atrás, hacia el grupo de amigos de su juventud en Zaragoza, pero la universalidad de su mensaje hace que cualquiera pueda sentirse identificado con ella. Porque todos tenemos nuestros propios Marta, Sebas y Guille, esas personas que marcaron los días de instituto, los primeros amores y los sueños de juventud, pero que con el paso de los años y los rigores de la vida adulta van desapareciendo de nuestro día a día, hasta el punto de no saber prácticamente nada los unos de los otros.

Asomarse a la ventana del tiempo

Lo que propone Lidia en su versión es asomarse a la ventana del tiempo y comprobar sus efectos. “Marta me llamó, ya está viviendo en Zaragoza, no es que le fuera mal, es que sintió que era la hora…”, así empieza un viaje en el que descubrimos que Sebas tiene dos hijos pero se ha separado, que Isabel -la hermana de Carlos-, ahora es jefa de aquel que la despidió, que Alicia logró su sueño y que Claudia siguió buscando a Guille hasta encontrarle.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y cómo no, regresa ese estribillo mágico "Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas…", que sigue funcionando como una oda a la amistad y a la nostalgia de la época en la que fuimos felices. Así, la versión respeta la esencia de la canción original y al mismo tiempo la amplía y la acompaña, como una carta perdida que llega dos décadas después.

¿Qué fue de ellos realmente?

Pero más allá de la revisión imaginada por Lidia, hay una historia real detrás de la pregunta '¿Qué fue de Marta, Sebas, Guille y los demás?' Un artículo de 'El País' de 2008 se propuso contactar con los protagonistas de la canción. Y descubrió que Marta seguía siendo amiga íntima de Eva Amaral desde la adolescencia; o que Guille se puso en contacto con Amaral cuando el tema salió para darles su nuevo número de teléfono y ahora vive en Zaragoza. Y Sebas se fue a Buenos Aires, pero aunque intentaron contactar con él en Argentina, jamás averiguaron su paradero.