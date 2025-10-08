Iñárritu y Arriaga firman la paz: la historia de una enemistad que ha durado casi 20 años

Los dos cineastas se han reconciliado en el marco de la celebración del 25 aniversario de 'Amores perros'

Guillermo Arriaga, el cazador de pavos salvajes: "No volveré a escribir ningún guion que no dirija yo. O mis hijos”

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga formaron la dupla creativa más importante del nuevo cine mexicano de principios de siglo XXI. Juntos, el primero detrás de la cámara y el segundo encargándose de la escritura, dieron cuerpo a la trilogía oficiosa que formaban las multipremiadas 'Amores perros' (2000), '21 gramos' (2003) y 'Babel' (2006), historias con narrativas fragmentadas, múltiples puntos de vista y alto voltaje emocional. Sin embargo, las tensiones creativas dieron al traste no solo con su asociación, sino con su amistad... hasta ahora. Casi 20 años después de la ruptura, los dos cineastas han firmado la paz por sorpresa.

El reencuentro ha ocurrido en el marco de la celebración del 25 aniversario de la fundamental 'Amores perros', la película que lanzó a la fama mundial a Gael García Bernal, con su proyección especial en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana. Iñárritu subió al escenario para presentar el filme cuando inesperadamente pidió un fuerte aplauso para “su hermano y gran talentoso escritor Guillermo Arriaga”. Entre la ovación del público, el guionista subió al escenario y se fundió en un abrazo fraternal con su antiguo compinche: “Es bonito que estemos juntos, como lo que siempre fuimos, hermanos”.

Un 'pacto de caballeros' no cumplido

Atrás quedan dos décadas de reproches, trastos lanzados a la cabeza y egos enfrentados, una disputa que tuvo su inicio en un desacuerdo sobre la autoría y reconocimiento de sus creaciones. Durante su fructífera colaboración Arriaga como guionista aportaba las historias y estructuras narrativas; mientras que Iñárritu orquestaba su virtuosa puesta en escena y se encargaba de la dirección de actores, muchos de ellos grandes estrellas de Hollywood.

Según Arriaga, ambos habían firmado un 'pacto de caballeros' para firmar juntos sus películas, de una forma similar al modelo de los hermanos Coen. El guionista lamentaba que ese pacto fue no fue respetado por Iñárritu con 'Amores perros', mientras que el director reprochaba a su escritor ser un amargado que solo quería el éxito para él. El éxito de sus siguientes colaboraciones con presupuestos más altos no hizo sino aumentar las tensiones, hasta que Iñárritu publicó una carta abierta en la que acusaba a Arriaga de reclamar una autoría excesiva y le deseaba "suerte con tus futuras películas", a lo que el guionista respondió que solo quería que su contribución narrativa fuese reconocida integralmente.

Caminos divergentes

Desde entonces, ha habido muy poca comunicación pública entre ellos, y sí algunas puyas. Ambos tomaron caminos distintos que reflejaron sus visiones divergentes en cuanto al cine. 'Biutiful' (2010) fue la primera película de Iñárritu sin Arriaga como guionista, emprendiendo su transición hacia un cine más existencial y menos coral que culminó en 'Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)' (2014) y 'El renacido' (2015), las cuales le reportaron sendos Oscar al mejor director.

Arriaga, por su parte, debutó en la dirección con 'Lejos de la tierra quemada' (2008), cinta protagonizada por Charlize Theron, Jennifer Lawrence y Kim Basinger en la que mantenía su sello narrativo de historias fragmentadas y heridas familiares. Después escribió proyectos menores para cine y televisión con mucha menos exposición mediática que en su época con Iñárritu, y también se dedicó a la docencia y a la escritura de cuentos, ensayos y novelas como la monumental 'El salvaje' (2016).

Con el reencuentro al calor del 25 aniversario de 'Amores perros' no solo se reconcilian dos antiguos colegas, sino dos enfoques artísticos que marcaron una época. Que vuelvan a trabajar en un proyecto conjunto ya es harina de otro costal, pero al menos el armisticio deja una puerta abierta a la esperanza.