Ni Rami Malek cuando interpretó a Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', ni Austin Butler cuando recreó al rey del rock en 'Elvis', ni tampoco Thimothée Chalamet cuando hizo de Bob Dylan en 'A Complete Unknown' tuvieron la oportunidad de compartir impresiones con los iconos musicales a los que dieron vida en la gran pantalla. Jeremy Allen White sí ha tenido a su lado a Bruce Springsteen para afinar su trabajo en 'Deliver Me From Nohwere', el biopic sobre el rockero de New Jersey que llegará a los cines este 24 de octubre. Y los consejos del 'Boss' han valido a la pena, si nos atenemos a las impresiones de quienes ya han podido ver la película.

Springsteen, tradicionalmente reticente a las biografías musicales, no solo dio su visto bueno al proyecto tras leer el guion de Scott Cooper basado en el libro de Warren Zanes sobre la creación de su álbum 'Nebraska', sino que decidió involucrarse activamente en el proceso. El autor de 'Born to Run' visitó el set de rodaje en varias ocasiones y mantuvo intercambios directos con el actor que le presta el rostro en la pantalla.

Según han apuntado miembros del equipo de producción, Springsteen acudió a los rodajes en New Jersey y otros emplazamientos no solo simplemente para observar, sino que corregía pequeños detalles del guion y sugería matices, siempre sin ánimo de entorpecer la forma en que los responsables querían contar la historia.

El propio Allen White, que creció escuchando la música del rockero, ha contado cómo eran esas conversaciones con Springsteen y cómo este le ayudó a componer su personaje. "Me di cuenta de que la única manera de meterme en el papel era quitar a Bruce Springsteen del proceso y abordarlo como un joven músico en un momento determinado", aseguró en 'MusicRadar'. Es decir, necesitaba alejarse de la mitología pública y enfocarse en la persona que era Bruce en aquel momento concreto para encontrar el camino para su interpretación.

"Voyeur en su propia vida"

White también ha contado lo importante que fue para él la honestidad con la que Bruce se abrió a él en sus conversaciones privadas. Le contó, por ejemplo, cómo se sintió durante el episodio de pánico que vivió a principios de los 80, que describió como un momento en el que "se sentía como un voyeur en su propia vida". "Se sentía tan fuera de sí mismo, y me contó esa historia, y es una sensación que conozco”, contaba a 'People' el actor, que usó esa imagen y esa sensación concreta como un ancla emocional para su trabajo.

El protagonista de 'The Bear' ha admitido que al principio tener "delante al hombre que estás interpretando" resultaba un tanto paralizante, pero que con el tiempo Springsteen "se convirtió en una especia de guía, incluso en silencio". Y, según apunta 'The Guardian', los mensajes que le enviaba por la noche apuntando "pequeños momentos" -una mirada, una manera de sentarse- que consideraba auténticos le ayudaban a afinar detalles emotivos.

Una brújula invisible

Mención aparte merece el trabajo que hizo Allen White para emular la voz del de New Jersey. Trabajó con entrenadores vocales, escuchó de manera intensiva y se sumergió en los matices de la voz de Springsteen para lograr una interpretación lo más auténtica posible, algo que no le resultó nada sencillo pues no podía igualar la potencia y calidad vocal del cantante, especialmente en al etapa de grabación de 'Born in the USA'.

En cualquier caso, el resultado logrado ha entusiasmado al propio Springsteen, que no ha escatimado en elogios hacia el actor y al que ha agradecido por "interpretar una versión mucho mejor de mí". Sin dar órdenes directas ni imponer visiones, simplemente observando, conversando y recordando, el 'Boss' impregnó la filmación de 'Deliver Me From Nowhere' de una autenticidad difícil de emular y le sirvió a Allen White como una especie de brújula invisible que quizás no marcaba el camino pero sí señalaba el norte.