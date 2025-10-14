MTV nació en 1981 emitiendo el videoclip de 'Video Killed the Radio Star' y transformó por completo la industria musical en todo el mundo

Los momentazos de los MTV, ya cuarentones: del beso de Madonna a Britney al ataque a Taylor Swift

Compartir







Hubo un tiempo en el que las siglas MTV (Music Television) no solo daban nombre a un canal, sino que eran una ventana a todo un universo de color, estilo y rebeldía. Desde que vio la luz en 1981, la emblemática cadena dictó la moda, creó ídolos e hizo que la música se escuchara, se viera y se sintiera viva. En una época en la que descubrir una canción podía cambiarte el día -o incluso la vida-, la MTV se convirtió en la banda sonora del despertar cultural de varias generaciones.

PUEDE INTERESARTE Por qué dejamos de escuchar música nueva cuando nos hacemos mayores

Pero más de cuarenta años después de su nacimiento, la industria musical se ha transformado dramáticamente y el papel preponderante de la MTV ha quedado enterrado entre algoritmos y reproducciones en streaming. De los videos de Madonna, Michael Jackson y Guns N' Roses pasamos a los realities como 'The Osbournes', 'Laguna Beach' o 'Jersey Shore'. Y de ahí al inminente adiós a una parte de la historia de la música moderna. El próximo 31 de diciembre, MTV pondrá fin a la emisión de sus canales musicales en varios mercados, incluido el europeo.

Concretamente, las marcas MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD echarán el cierre en el Reino Unido a finales de año, según la BBC. La decisión también se extiende a otros mercados como Asia, América Latina y Australia. Solo resistirá la MTV estadounidense original, y no se sabe hasta cuándo. La decisión sale a la luz tras la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio lugar a un proceso de reestructuración y recortes presupuestarios.

Cuando el vídeo mató a la estrella de la radio

Cuando MTV apareció el 1 de agosto de 1981 emitiendo el videoclip de la profética 'Video Killed the Radio Star' de The Buggles nadie sospechaba que estaba a punto de cambiar el modo de consumir la música. Durante décadas, la cadena fue el espejo en el que se miraba la juventud. A través de su pantalla desfilaron imágenes que no solo marcaron la cultura pop, sino la historia de la televisión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Conviene recordar que antes de la MTV, los videoclips eran simples herramientas promocionales, pero con la nueva ventana se convirtieron en un lenguaje visual poderoso. Fue Michael Jackson quien elevó el formato a niveles cinematográficos con los zombis de 'Thriller' (1983), demostrando que el videoclip también podía ser un arte. Madonna, Duran Duran, Prince o A-Ha no tardaron en seguir sus pasos, consolidando una era donde la imagen era tan importante como la canción. La música pasaba a tener rostro, estética y actitud global.

En 1984 llegaron los MTV Video Music Awards y en su primera edición Madonna revolucionó la historia catódica de la época emergiendo de un pastel de bodas vestida de novia para cantar 'Like a Virgin' con una perfomance explosiva. Y el 1 de agosto de 1987 se lanzaba oficialmente MTV Europa de la mano del 'Money for Nothing' de Dire Straits, que no por casualidad incluía en su letra la famosa frase 'I want my MTV'.

Altavoz generacional

Ya a comienzos de los 90, la MTV fue el altavoz más potente de la invasión del grunge emitiendo sin parar el videoclip de 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana. Volvería a cambiar las reglas del juego con el formato 'Unplugged', apostando por la simplicidad de tener a los artistas tocando en acústico, sin artificios. Fueron memorables las actuaciones de R.E.M. con las canciones de 'Out of Time', Eric Clapton con su emotiva versión de 'Tears en Heaven' y la reinterpretación de Nirvana sin electricidad que daría lugar al mítico 'MTV Live in New York' (1994).

En los primeros 2000 la MTV siguió dejando momentos para el recuerdo como el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en 2003, pero hoy los tiempos de gloria del canal quedan ya muy atrás, desplazado por YouTube, TikTok y las plataformas, aunque su legado permanece en la memoria. Muchos de los artistas que hoy dominan la cultura audiovisual nacieron en su pantalla o directamente mirándola. Porque si algo nos enseñó la MTV fue a vivir la música con los ojos.