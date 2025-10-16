'Hachís… ¡Salud!' es una aventura de 44 páginas que Ibáñez dejó totalmente terminada y lista para imprenta en 2014

Francisco Ibáñez, el genio del humor gráfico español y padre de Mortadelo y Filemón, falleció en julio de 2023. Ahora, más de dos años después, llega a las librerías su obra póstuma, protagonizada -cómo no- por los agentes más ineficaces y queridos de la T.I.A. 'Hachís… ¡Salud!' es una aventura de 44 páginas totalmente terminada que inaugura una nueva colección de álbumes dedicada al célebre historietista, un merecido homenaje a su legado y una última carcajada con la que celebrar su inagotable creatividad.

Ibáñez dejó esta historia inspirada en el narcotráfico y las mafias internacionales de hachís dibujada, entintada, coloreada y lista para la imprenta en 2014, pero no se publicó en ese momento porque coincidió con 'El Tesorero' inspirado en Luis Bárcenas. Dado que ese fue un enorme éxito de ventas, la editorial decidió aprovechar el tirón político y sacar '¡Elecciones!', de modo que 'Hachís… ¡Salud!' terminaría quedando olvidada en un cajón.

La muerte pilló a Ibáñez trabajando en 'París, 2024', obra que quedaría como el testamento inconcluso del artista. Bruguera decidió editar tal cual esas 20 páginas de guion a máquina y viñetas a lápiz con Mortadelo y Filemón haciendo de las suyas en la ciudad francesa durante las Olimpiadas. Aquello fue un regalo más que bienvenido, pero la pregunta que flotaba entre los fans era: ¿ de verdad no queda nada más inédito?

Un valioso tesoro encontrado

''Infinidad de lectores me habían preguntado: '¿No habéis encontrado otro álbum? ¿En algún armario, en un cajón?'. Todos seguíamos ávidos de leer una nueva aventura de Mortadelo y Filemón'', explica la hija del dibujante, Nuria Ibáñez, en el prólogo de 'Hachís... ¡Salud!'. Fue la editorial la que dio aviso de que por ahí tenía que haber un Mortadelo terminado y listo para publicar, algo que ni la propia familia sabía. ''Para mí fue como encontrar un valioso tesoro: se repetía la misma sensación que experimenté al ver las páginas inacabadas de 'París 2024' sobre su tablero de dibujo'', subraya Nuria.

En 'Hachís... ¡Salud!', Mortadelo y Filemón reciben el encargo de luchar contra unas redes de distribución de narcotráfico. El Súper dispone de información sobre algunas de las rocambolescas vías usadas por los traficantes, como el suministro a través de falsos cochecitos de bebés o de instrumentos musicales. Mortadelo y Filemón, bien acompañados por Ofelia, pondrán toda la carne en el asador para desarticular la banda de malhechores.

Un inmenso legado para reivindicar

Se trata de una historieta generosa en disfraces, batacazos, cameos y líneas argumentales disparatadas. Y, ya sí, la última. La familia ni se plantea que las historietas del creador puedan continuar con otros dibujantes: "Tenemos la gran suerte de tener una obra inmensa que publicar y reeditar. Mucha está olvidada o es muy difícil de encontrar. Nuestra tarea es volver a poner esos libros en las estanterías y que se puedan volver a comprar. Con eso tenemos trabajo para muchísimos años", nos contaba a Uppers la hija de Ibáñez.

La colección 'Ibáñez mítico', en la que se enmarca esta publicación, se alinea con esta intención de renovación y reivindicación y prevé repescar cada año un título del historietista barcelonés acompañándolo, cuando sea posible, de originales dibujados y mecanografiados como los que incluye ''¡Hachís... ¡Salud!''.