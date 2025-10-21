El 21 de octubre es el "Día de Regreso al futuro"

2015, el año de ‘Regreso al Futuro’

Cuando el DeLorean despegó, de forma literal, conducido por Marty McFly junto al Dr. Brown, y aterrizó en el año 2015, el mundo de 'Regreso al futuro 2' prometía coches voladores, patinetes aéreos y ropa que se ajusta sola. Esa fecha, el 21 de octubre de 2015, se convirtió en símbolo de un futuro imaginado y aspiracional. Sin embargo, cuando llegó la fecha, muchas de las promesas de esta obra fílmica seguían estando lejos.

Ahora ya en 2025, volvemos a mirar hacia atrás para repasar cuáles de aquellas predicciones se materializaron, cuáles aún están por llegar, y qué se queda como un mero guiño cinematográfico.

Lo que sí hemos visto materializado

Una vez que los protagonistas de Regreso al futuro 2 llegan a su todavía lejano futuro, encontramos una realidad que dista mucho de la que tenemos hoy en día, al incorporar elementos tecnológicos de lo más avanzados, que en algunos casos, empiezan a atisbarse en nuestro tiempo.

Una escena, por ejemplo, mostraba cómo un miembro de la “Hill Valley Preservation Society” usaba su pulgar para efectuar pagos instantáneos. También está el detalle de que el Marty del futuro es despedido a través de una videollamada. De la misma manera, su casa está repleta de tecnología y automatizaciones que responden a órdenes de voz, algo que también podemos disfrutar en nuestros tiempos. Incluso se atisban una suerte de tablets, como las que Marta usa. Estos elementos son ya parte del día a día. Por lo que no se puede decir que todo se quede en el terreno de la exageración tecnológica.

También hay tecnologías que empiezan a asomar la cabecita, como es el caso de los coches voladores. En este sentido, LIFT presentó en mayo de 2025 su primer vehículo capaz de volar, Hexa. Está todavía lejos de lo visto en la película, pues se trata de un monoplaza con dieciocho motores eléctricos y hélices, pero al menos ya sí que vamos hacia ese futuro que la inmortal película nos ofrecía.

Otro elemento que empieza a abandonar el terreno de la ciencia ficción es el cartel en 3D, que en la película muestra a un tiburón que asusta a Marty haciendo como si se lo fuera a comer. Aunque esta tecnología todavía no existe, sí que hemos visto en Japón, y más concretamente en el celebérrimo cruce de Shinjuku, Tokio, una pantalla 3D con personajes animados que parecen salir de su mundo bidimensional para tomar nuestra realidad.

En cuanto a la ropa, todavía no hemos visto prendas que se ajusten solas, pero sí ropa inteligente que incorpora calefacción, o que no se mancha. También existen, aunque no se hayan generalizado, los famosos robocordones en el calzado deportivo, como ya mostró Nike en 2019, ajustándose gracias a Siri.

Lo que aún no se ha cumplido (y quizá nunca lo hará)

Sin embargo, muchas de las predicciones del film siguen siendo eso, como podría ser el caso de los monopatines flotantes, que no están presentes en nuestra realidad con la frecuencia o el glamour esperados (aunque ya existen prototipos de monopatín flotante, como el Ripulse, capaz de levitar con una persona de 30kg sobre ella).

De la misma manera, aunque hablábamos de un vehículo monoplaza volar, los coches no están ni cerca de funcionar de la misma manera. Al fin y al cabo, el propio director de la película ya comentó en su momento que en ningún caso quería hacer una predicción fiel de lo que sería el futuro, sino que “nos centramos en hacerlo divertido”. Por ello, eran conscientes de que para 2015 no habría coches voladores, pero tampoco les importó. Y aún así, muchas de las tecnologías que muestran han acabado haciéndose realidad de una u otra forma. Y es que, al final, la tecnología siempre nos sorprende.

A pesar de que ese futuro de Regreso al Futuro 2 puede que nunca llegue, seguimos soñando con ello, sobre todo cada 21 de octubre, que se celebra como el “Back to the Future Day”. Una efeméride que sirve para reflexionar sobre cuánto de la fantasía futurista ya habita entre nosotros y cuánto está todavía por venir. Y es que, entre 2015 y 2025 ya ha habido algunas de estas tecnologías que se han convertido en nuestro día a día, por lo que a saber si en 2035 o más allá, por fin llegaremos a vivir que esta fantasía se convierta en una suerte de realidad.