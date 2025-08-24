Juan Arcones 24 AGO 2025 - 10:00h.

El clásico dirigido por Robert Zemeckis es una de las películas de ciencia-ficción más importantes de la historia del cine

Michael J. Fox y su cambio de vida tras ser diagnosticado de párkinson en la cima de su carrera.

El 3 de julio de 1985 se estrenaba en los cines estadounidenses 'Regreso al futuro', y el cine de los 80 no volvería a ser el mismo. Quizá sea una de las películas más influyentes de la década. Ya no solo en el terreno de la ciencia-ficción, sino en el cine comercial. Cuatro décadas después, el viaje temporal de Marty McFly y el excéntrico Doc Brown sigue generando homenajes, musicales, videojuegos y reediciones. Su vigencia parece, como el Delorean, haber desafiado el tiempo.

Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la película fue un fenómeno inesperado. “Era una comedia con ciencia ficción, con un adolescente como protagonista... no estábamos seguros de si funcionaría”, confesó el propio Zemeckis en una entrevista reciente con Empire por el aniversario de su estreno. Pero el público conectó de inmediato con la historia. Sobre todo gracias a la entrega y al innegable carisma de Michael J. Fox.

El actor venía de triunfar con la serie 'Enredos de familia', pero 'Regreso al futuro' fue su primer gran papel. De hecho, ese mismo año también estrenó 'De pelo en pecho' ('Teen Wolf'). Pero él no era la primera opción para protagonizar el clásico de culto. De hecho, fue Eric Stoltz el seleccionado. Y no solo eso, sino que llegó a rodar durante casi un mes. Stoltz venía de triunfar en Cannes con la película 'Máscara', y como Michael J. Fox tenía problemas de agenda debido a la serie de 'Enredos de familia', la productora apostó por Stoltz. Pero no salió nada bien.

Según cuentan varias fuentes de la época, Stoltz era demasiado serio. Un actor de método que no encajaba en el tono cómico necesario para interpretar a Marty McFly. “Eric era un actor muy diferente y podía ser muy difícil. En aquella época, todos los actores jóvenes querían ser como De Niro y Pacino. Creo que no era la película correcta para comportarse así. Eric tenía tanta intensidad. Vio drama en las cosas. Él no era realmente un comediante, y ellos necesitaban un comediante. Es súper divertido en la vida real, pero no abordó su trabajo así, y realmente necesitaban a alguien que tuviera esas habilidades”, contó Lea Thompson, la actriz que daba vida a la madre de Marty McFly en la película, en el libro “We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy.

Así que, tras su despido, llegaron a un acuerdo para que Michael J. Fox pudiera tomar las riendas del proyecto e interpretar al Marty que todos recordamos. “Rodábamos de noche porque durante el día yo estaba grabando 'Enredos de familia'. No dormía, pero no me importaba: sabía que estaba haciendo algo especial”, contó en un evento homenaje organizado por The Michael J. Fox Foundation. “Fue la película más divertida que hice en mi vida”.

El éxito fue arrollador: recaudó más de 380 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera de 1985. ¡De un presupuesto de solo 19 millones! Que, por cierto, inicialmente era menor, pero el despido de Stoltz encareció la producción. La Academia le otorgó a la película el Oscar a Mejor Edición de Sonido, además de otras tres nominaciones: Mejor Guion (escrito por el propio Zemeckis junto a Bob Gale), Mejor Sonido y Mejores Efectos de Sonido. Y Michael J. Fox, además, fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia/Musical.

Aunque su química con Christopher Lloyd no fue real hasta la tercera entrega. "Chris es un tío genial. Pero es muy enigmático. Me costó un par de películas poder conocerle de verdad. Fue en la tercera parte cuando conectamos de verdad", recordó el actor en una entrevista con Variety: "ahí es cuando pude ver lo mucho que le importaba la interpretación. Nos sentábamos y hablábamos de la profesión, de Shakespeare, del Rey Lear...".

Uno de los elementos más recordados de la película sigue siendo el DeLorean, el coche reconvertido en máquina del tiempo. Originalmente, el viaje se iba a hacer en una nevera, pero Spielberg temió que los niños intentaran imitar la escena. Hoy, el DeLorean DMC-12 es un icono pop, con subastas que alcanzan cientos de miles de dólares. “Ese coche se convirtió en parte de mi alma”, dijo Christopher Lloyd este año en la Fan Expo Boston. “Donde voy, siempre hay alguien que grita: ¡1.21 gigovatios!”. Como curiosidad, Spielberg recicló la idea de la nevera para 'Indiana Jones y la calavera de cristal'.

Aparte de dos películas más y un estatus de culto absoluto, en 2020 se estrenó el musical 'Back to the Future: The Musical', que acaba de celebrar su paso por Broadway y el West End con excelentes críticas. Ahora, con motivo del 40º aniversario, se prepara un tour internacional, un documental especial producido por Amblin y Universal, y una reedición remasterizada en 4K con escenas inéditas y comentarios nuevos del elenco.

Para muchos, 'Regreso al futuro' no es solo una película. Consiguió sentar las bases de cómo hay que hacer películas sobre viajes temporales; su banda sonora, compuesta por Alan Silvestri, es una de las más populares del cine; y además lanzó la carrera de Michael J. Fox, años antes de que fuera diagnosticado con Párkinson. Los fans siguen esperando que haya una continuación, y aunque hemos visto a Christopher Lloyd y Fox reunirse a lo largo de los años, han dejado claro que la trilogía seguirá siendo una trilogía.

Bob Gale, co-creador del universo, dejó claro además que no habrá reboot. “No se hará mientras yo esté vivo”, afirmó tajante en una entrevista a Variety. Y en una época en la que vivimos instalados en la nostalgia, con remakes, reboots y secuelas tardías, también se agradece que una trilogía como 'Regreso al futuro' vaya a seguir manteniéndose igual en el tiempo.