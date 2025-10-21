Joaquín Sabina puso en pie a miles de fans en el Movistar Arena, recinto que llenó al completo

Esta gira pondrá fin a su trayectoria musical despues de cinco décadas en activo

Joaquín Sabina juntó ayer a miles de fans en el Movistar Arena, recinto que llenó al completo. Se trata de la gira en la que el cantante se despide de los escenarios y pone fin a su carrera musical después de cinco décadas, siendo la suya una de las trayectorias más extraordinarias de la historia de la música contemporánea en España.

El autor de '19 d�ías y 500 noches' todavía tiene más conciertos pendientes en Madrid, donde podrá reencontrarse con su público.

"Hola y Adiós"

La gira "Hola y Adiós" dio comienzo en mayo de este año y las entradas no tardaron en agotarse en todos los conciertos. Sabina no quería retirarse sin despedirse de su público, y la girá continuará hasta noviembre, donde dará su último adiós en Madrid. Para entonces habrá recorrido casi todo el país, además de París y Londres.

En su último concierto en Barcelona, el artista hizo una confesión a los asistentes en la Ciudad Condal al comienzo del espectáculo. El jienense aseguró que "esta es una gira larga. Hemos tocado en México, en Nueva York, en Buenos Aires, en Londres, en París. Pero el concierto del jueves en Barcelona fue el mejor que hemos dado y en el que hemos tenido un público más cómplice y más caliente, que no me oigan en Madrid. Así que hoy, que es el de adiós, trataremos de estar a la altura del jueves si eso es posible".

Sabina hace una confesión en Barcelona

Seguido de estas palabras, Sabina aseguró que la capital catalana "es un sitio muy especial para mí. Cuando empecé a afinar una guitarra y a escribir canciones, lo que más me gustaba y en lo que más me fijaba es lo que entonces era la Nova Cançó". También afirmó que "yo tocaba 'L'home del carrer', de Quico Pi de la Serra. También tocaba 'L'homenatge a Teresa' de Ovidi Montllor. Y, claro, 'Paraules d'amor' del Noi del Poble Sec, mi primo el Nano (en referencia a Joan Manuel Serrat). Muchas gracias por venir".

El propio Sabina aseguraba cuando anunció su última gira que "ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión. Lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida. Tanto que se va a llamar Hola y adiós. Esta sí será de verdad la última".

De esta manera, el último concierto en Madrid culminará con la trayectoria musical del artista.