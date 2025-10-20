El popular compositor continúa con su gira de despedida 'Hola y adiós', con dos conciertos en Madrid los días 20 y 22 de octubre

La confesión de Joaquín Sabina al público en su último concierto en Barcelona: "Que no me oigan en Madrid"

Joaquín Sabina aterriza en Madrid con dos noches en el Movistar Arena estos días 20 y 22 de octubre, dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós', que cuenta en cartel con otros tres conciertos en noviembre para los días 17, 25 y 30. Fechas con las que completará el tramo final de su retirada de los escenarios.

A lo largo de estás seis últimas décadas de vida pública, el popular cantautor ha llevado en sus canciones y en su biografía a varias mujeres que fueron amores, musas, compañeras y a veces epicentros de escándalos y reconciliaciones. Algunas, a día de hoy, siguen a su lado y viven en primera persona su 'adiós' de la música; otras, sin embargo, solo formaron parte de un capítulo de su vida.

Jimena Coronado

Jimena Coronado, fotógrafa de origen peruano, es sin duda la figura que acompaña la etapa de serenidad del poeta. Se conocieron en Lima hace tres décadas y desde entonces han sido una de las parejas mas estables de la industria.

Su historia de amor ser remonta a 1994, cuando la fotógrafa consiguió hacerle un reportaje gráfico. Cinco años después comenzó su relación sentimental. Y hasta ahora.

"He encontrado otra felicidad que no había conocido ni disfrutado, que es la del amor verdadero. Llevo 30 años con la Jime y ella tiene mucho que ver en mi cambio de vida. Hace tiempo que no quiero ir a ningún sitio donde no esté ella. Y eso que no se sabe y no se dice y está bien que no se sepa y no se diga, fue muy importante. Cumplí 50, tuve el ictus y me puse a vivir con la Jime hasta hoy", contó a 'Esquire' el pasado mes de marzo.

En 2020 contrajeron matrimonio en secreto en una ceremonia discreta en Madrid celebrada por el ministro Fernando Grande-Marlaska y que contó con Joan Manuel Serrat como padrino.

Entre los invitados, también estuvieron presentes los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, el cineasta Fernando León de Aranoa, el periodista Jesús Maraña e Isabel Oliart, la madre de sus dos hijas, con su actual pareja.

"No me imaginaba que iba a poder vivir con alguien 30 años y al hablar de ella no ponerle ni el más mínimo pero", confesó a la mencionada revista.

A lo largo de estos años, Jimena ha pasado de ser musa -la dedicó una canción en 2020- a su esposa y compañera de vida. "Jimena tiene un master en desengaños. Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada dos años, mientras yo me las apaño para olvidar", dice el artista en el tema musical.

Isabel Oliart

Isabel Oliart, hija del político Alberto Oliart, fue la pareja con la que Sabina tuvo a sus dos hijas, Carmela y Rocío Martínez Oliart.

La relación con Isabel marcó una de las etapas más importantes de su vida. Aunque el intérprete de '19 días y 500 noches' ha reconocido ser un padre a veces ausente, sus hijas han mantenido un perfil discreto y son dos de los grandes apoyos del artista.

A ella también le dedicó uno de sus éxitos, 'Amor se llama el juego', de la cual años después se arrepintió de escribir.

Con ella estuvo desde 1986 hasta 1998. Nunca se casaron.

Lucía Correa

Antes de Isabel y Jimena, Joaquín estuvo casado con Lucía Correa. Se conocieron en Londres durante el exilio, volvieron a Madrid, contrajeron matrimonio en 1977 y se divorciaron en la década de los 80.

Fue un primer matrimonio que coincidió con los años en los que Sabina empezaba a abrirse camino profesionalmente como compositor.

"Yo era un hippie total y me quería suicidar por tener que ir al ejército. Entonces me enteré de una fórmula: si te casabas, podías ir a dormir fuera del cuartel todas las noches. Inmediatamente llamé a todas las chicas que conocía. Y ella fue la única que me dijo que sí. El matrimonio duró lo que duró la milicia: muy poquito", aseveró años atrás.

Paula Seminara y otras relaciones conocidas

Otras parejas sentimentales también alimentaron su leyenda bohemia: entre ellas figura Paula Seminara y Cristina Zubillaga.

Muchas de esas historias -aventuras, rupturas y reconciliaciones- han acabado formando parte del imaginario que alimenta sus letras: mujeres reales que fueron, a la vez, protagonistas y detonantes creativos.