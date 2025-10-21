Redacción Uppers 21 OCT 2025 - 10:54h.

El actor de 26 años protagoniza 'I play Rocky', biopic sobre cómo Stallone escribió y protagonizó el clásico de 1976

Rocky vuelve a calzarse los guantes, pero esta vez con un rostro (levemente) distinto al de Sylvester Stallone. La primera imagen de Anthony Ippolito transformado en Sly para 'I play Rocky', el biopic que recrea la épica gestación del clásico pugilístico de 1976, sorprende por su enorme parecido con el legendario intérprete de 79 años. El joven actor que ya hizo de Al Pacino en la miniserie 'The offer', parece listo para subir al cuadrilátero y aguantar todo lo que le echen.

"La producción de ‘I Play Rocky’ está en marcha, protagonizada por Anthony Ippolito”, ha compartido la cuenta oficial de Amazon MGM Studios en las redes sociales. La película, dirigida por Peter Farrelly ('Green Book'), "cuenta la verdadera historia de Sylvester Stallone y su firme convicción de que no solo estaba destinado a escribir ‘Rocky’, sino también a interpretarlo”.

La historia es bien conocida y ciertamente merece ser contada en una película. A mediados de los 70 Stallone era tan pobre que tuvo que malvender a su querido perro Butkus por 50 dólares para poder comer. Una parálisis facial parcial y ciertos problemas de dicción comprometían su futuro como actor, pero una noche, tras ver un combate de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, se le ocurrió la idea para 'Rocky' y escribió el guion en solo tres días.

La determinación de 'Sly'

Varios estudios se mostraron interesados en la historia, pero nadie quería a un completo desconocido como Stallone como actor principal. Sin embargo, 'Sly' tenía claro que tenía que ser él quien protagonizara la película y se negó a vender los derechos si no era así. Llegó a rechazar contratos de hasta seis cifras, pero finalmente, y contra todo pronóstico, se salió con la suya y consiguió rodarla por menos de un millón de dólares. Terminaría recaudando 225 y alzándose con tres premios Oscar, incluyendo Mejor Película.

En un maravilloso ejercicio meta, Stallone desafió el escepticismo de toda la industria del cine protagonizando él mismo una película que hablaba precisamente de esos perdedores que se aferran con todas sus fuerzas a esa oportunidad que pasa por su lado una vez en la vida. El (no) triunfo de Rocky era el del propio 'Sly', que pasaba fulgurantemente de actor anónimo con serios problemas para llegar a fin de mes a gran estrella de Hollywood.

Estreno en 2026

En 'I Play Rocky', Anthony Ippolito encarna a Stallone, mientras que Stephan James interpretará a Carl Weathers, el actor que dio vida a Apollo Creed. El elenco lo completan AnnaSophia Robb, Matt Dillon, P.J. Byrne, Tracy Letts y Jay Duplass. El guion ha sido escrito por Peter Gamble (Office Uprising) y la producción corre a cargo del propio Farrelly, junto a Toby Emmerich y Christian Baha. La película aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que sea uno de los grandes estrenos cinematográficos de 2026.