La modelo somalí, viuda de David Bowie reconoce que estaba predestinada a ser parte de la vida del musico británico

Iman recuerda a Bowie en su cumpleaños: cinco fotos elegidas por ella de su gran amor

Iman, la modelo de origen somalí cumplió 70 años el pasado mes de julio, motivo pro el cual, la revista Elle ha llevado a su portada una entrevista en exclusiva con la viuda de David Bowie en la que ha compartido reflexiones sobre su vida, su carrera y su visión del mundo actual. Después de una trayectoria exitosa, Iman se ha mostrado reflexiva y llena de esperanza, destacando la importancia de la autoestima, el amor propio y la educación para las nuevas generaciones.

A lo largos de estos años de éxitos, Iman ha aprendido el valor de la "autoestima y el amor propio" dos principios al que añade un tercero: "respetarse". Según la modelo, "debemos ser conscientes de nuestros valores y no conformarnos con menos de lo que merecemos".

Tuve un padre que "me hizo creer en mí misma"

Un defensa de la sinceridad y la igualdad en la que fue educada desde niña en una sociedad tan diferente como la somalí. Cuenta a Elle su padre le educó con los mismos criterios que a dos dos hermanos "incluso me empujó más, sabía que había algo dentro de mí que sobresaldría entre otras voces". Para Iman, su padre fue su principal aliado en la exitosa carrera que ha logrado en la vida "me hizo creer en mí misma porque estaba convencido de que de este modo podría sobrevivir al mundo. Y así ha sido. Es importante ser egoísta, no va asociado a la vanidad".

Comprometida con la sinceridad y la verdad, Iman la "obligación" de ser así aunque lamenta los problemas que ello acarrea, "a veces sientes que caminas sobre el fuego cuando expresas algo, ya que no sabes cuál será la reacción de la gente porque cada uno tiene sus propias ideas. Pero es necesario. La valentía personal es más fácil que la social. A mí, que estoy envuelta en muchas organizaciones benéficas, me cuesta hablar valientemente por otros porque no quiero que tengan problemas con los gobiernos".

Precisamente, este compromiso social con las causas raciales ha centrado gran parte de su tiempo al margen de las pasarelas, pero también muy relacionado con ellas. Cuenta como tras una pandemia que mató a millones de personas en África, la mayoría recién nacidos, surgió la necesidad de hacer algo que se concreto en su colaboración con RED, la asociación que creó Bono.

"El año que viene --cuenta-- es el 20o aniversario y me han llamado para cooperar con ellos haciendo una colección cápsula, pero también quiero buscar donaciones y, sobre todo, concienciar a la gente de que lo que pasa en África no se queda en África, implica a todo el mundo. Mi imagen es una cosa que cambia como modelo, pero mi voz es mucho más poderosa, porque es sólo mía, y con ella puedo luchar por el cambio".

Lucha por el empoderamiento de las mujeres

Su lucha también pasa por lograr el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo, pero especialmente en África, "cuando empoderas a una mujer, ella empodera a su familia y ellos a la comunidad. Ese es el motivo por el que quiero empoderar educando a las mujeres, porque ellas no son egoístas".

La paz es otra de las metas de esta modelo que describe un mundo donde "hay luchas en todos lados" y donde ha aumentado la deshumanización con "gente que no es consciente de la máxima "tu dolor es mi dolor"". Un sentimiento pesimista que le lleva a pensar "a veces me alegro de tener 70 años porque no estaré aquí para ver cómo explota todo, pero me preocupan mis hijos".

Sobre su papel como madre, Iman confesó que su mayor orgullo es ver a sus hijos crecer con valores sólidos. "Mi mayor deseo es que sean felices y que tengan la confianza para seguir sus sueños", dijo. La modelo también compartió que, a pesar de los desafíos, mantiene una actitud positiva y valora cada momento de su vida. "La esperanza y la solidaridad son las armas más poderosas que tenemos", afirmó.

Iman también ha respondido a preguntas sobre su matrimonio con Bowie al que conoció en una supuesta cena disfrazada de cita a ciegas. Para la modelo, no hay ninguna duda de que el cantautor y actor británico era "su destino".