El cineasta de 61 años se sumó al reparto de 'Only What We Carry', dirigida por Jamie Adams

Tarantino elige la mejor película de Tarantino: "Creo que es mi obra maestra"

Quentin Tarantino sigue empeñado en que su décima película como director sea la última, pero mientras sigue decidiendo qué proyecto tendrá el honor de poner el broche de oro a su filmografía aún puede seguir haciendo cine de otra manera. Bien escribiendo el guion de 'The Adventures of Cliff Booth', la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' que dirigirá David Fincher, o bien volviendo a ponerse delante de la cámara, 30 años después de su recordado papel en 'Abierto hasta el amanecer' y once desde su último trabajo como actor.

Tarantino, de 61 años, regresará a la actuación con un papel estelar en 'Only What We Carry', dirigida por Jamie Adams, donde compartirá elenco con Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg, Sofia Boutella, Liam Hellmann y la debutante Lizzy McAlpine. La película, rodada en apenas seis días a finales de septiembre, está ambientada en la costa de Normandía y ha sido descrita por Deadline como "una meditación sobre el amor, la pérdida y la valentía serena que se necesita para seguir adelante".

Bajo presupuesto y actuaciones improvisadas

Según Variety, Adams recurrió a una videollamada para convencer a Tarantino de sumarse a un filme apostando por una forma de trabajo poco convencional, en condiciones de bajo presupuesto y actuaciones improvisadas. El director de 'Kill Bill' no pudo negarse a filmar sin guion cerrado ni grandes despliegues técnicos. “Creativamente hablando, trabajar en 'Only What We Carry' fue como volver a la escuela”, admitió Simon.

Por lo que se sabe, la historia del filme gira en torno a Julian Johns (Pegg), un instructor legendario legendario cuya exalumna, Charlotte Levant (Boutella), regresa al pueblo natal para encarar heridas del pasado. La llegada imprevista de John Percy -el personaje de Tarantino-, viejo amigo de Julian, desata una secuencia de confesiones y revelaciones.

Once años después de 'Lío en Broadway'

La película no solo supone el retorno del Tarantino actor, sino también un trabajo a contracorriente de lo habitual en su obra. El cineasta había actuado por última vez en 'Lío en Broadway' (2014), penúltimo trabajo de Peter Bogdanovich, donde trabajó junto a Owen Wilson e Imogen Poots.

Más allá de ese trabajo y de sus intervenciones como actor de voz -la mayoría en sus propias películas-, Tarantino se había especializado en intervenciones, casi siempre cómicas, en películas como 'Four Rooms', 'Little Nicky' o su Richard Gecko de 'Abierto hasta el amanecer'.

'Only What We Carry' ya ha completado su rodaje y se encuentra en posproducción, por lo que, mientras desoja la margarita de su última película como director, el regreso de Tarantino ante las cámaras podría llegar en 2026.