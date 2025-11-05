Redacción Uppers 05 NOV 2025 - 10:46h.

Las entradas para la gira 'Ritorno a Via Dalma' se ponen a la venta este miércoles 5 de noviembre

Sergio Dalma, muy sensible tras cumplir los 60: "Ahora lloro hasta con los anuncios de la tele"

Sergio Dalma volverá a los escenarios en 2026 y 2027 con una gira de importantes recintos que recorrerá más de 20 ciudades de la geografía española. El tour 'Ritorno a Via Dalma', un homenaje renovado a los clásicos italianos que marcaron su carrera, comenzará el 14 de marzo de 2026 en el Kursaal de San Sebastián y tendrá un cierre por todo lo alto el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.

Entre las 22 fechas confirmadas, también hay previstas actuaciones en grandes recintos como el Palau Sant Jordi de Barcelona (30 de enero de 2027), el Roig Arena de Valencia (16 de enero de 2027) y el Navarra Arena de Pamplona (9 de mayo de 2026). Además, hará parada en plazas de toros emblemáticas como las de Murcia, Córdoba, Albacete y Granada, así como auditorios y teatros en ciudades como Las Palmas, Salamanca, Cervera y Esparreguera.

Ritorno a Via Dalma

En esta nueva gira, el cantante de 'Bailar pegados' presenta 'Ritorno A Via Dalma', su álbum número veintitrés que verá la luz el 14 de noviembre, en el que vuelve a Italia una vez más, homenajeando la música de varias generaciones de autores italianos de diversas décadas, géneros y estilos, con nuevas versiones de clásicos como 'Entre tú y mil mares', 'Parole, parole', 'Rumore' y 'Centro de gravedad permanente'. Precisamente ahora se cumplen quince años de la publicación de 'Via Dalma', el disco con el que el catalán interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas y que despachó 300.000 copias en España.

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 5 de noviembre a las 12:00 (11:00 en Canarias). Los puntos de venta oficiales son la web de Sergio Dalma (sergiodalma.es) y El Corte Inglés, garantizando seguridad y acceso directo a todos los conciertos confirmados. Aunque los precios variarán según la ciudad y el recinto, se prevé que oscilan entre los 30 y 60 euros, con opciones VIP en algunos eventos.

