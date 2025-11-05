Sergio Dalma vuelve a la canción romántica italiana en su gira por España: cómo conseguir tu entrada
Las entradas para la gira 'Ritorno a Via Dalma' se ponen a la venta este miércoles 5 de noviembre
Sergio Dalma, muy sensible tras cumplir los 60: "Ahora lloro hasta con los anuncios de la tele"
Sergio Dalma volverá a los escenarios en 2026 y 2027 con una gira de importantes recintos que recorrerá más de 20 ciudades de la geografía española. El tour 'Ritorno a Via Dalma', un homenaje renovado a los clásicos italianos que marcaron su carrera, comenzará el 14 de marzo de 2026 en el Kursaal de San Sebastián y tendrá un cierre por todo lo alto el 21 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid.
Entre las 22 fechas confirmadas, también hay previstas actuaciones en grandes recintos como el Palau Sant Jordi de Barcelona (30 de enero de 2027), el Roig Arena de Valencia (16 de enero de 2027) y el Navarra Arena de Pamplona (9 de mayo de 2026). Además, hará parada en plazas de toros emblemáticas como las de Murcia, Córdoba, Albacete y Granada, así como auditorios y teatros en ciudades como Las Palmas, Salamanca, Cervera y Esparreguera.
Ritorno a Via Dalma
En esta nueva gira, el cantante de 'Bailar pegados' presenta 'Ritorno A Via Dalma', su álbum número veintitrés que verá la luz el 14 de noviembre, en el que vuelve a Italia una vez más, homenajeando la música de varias generaciones de autores italianos de diversas décadas, géneros y estilos, con nuevas versiones de clásicos como 'Entre tú y mil mares', 'Parole, parole', 'Rumore' y 'Centro de gravedad permanente'. Precisamente ahora se cumplen quince años de la publicación de 'Via Dalma', el disco con el que el catalán interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas y que despachó 300.000 copias en España.
Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 5 de noviembre a las 12:00 (11:00 en Canarias). Los puntos de venta oficiales son la web de Sergio Dalma (sergiodalma.es) y El Corte Inglés, garantizando seguridad y acceso directo a todos los conciertos confirmados. Aunque los precios variarán según la ciudad y el recinto, se prevé que oscilan entre los 30 y 60 euros, con opciones VIP en algunos eventos.
Las 22 primeras fechas de la gira de Sergio Dalma
- 14 de marzo de 2026 - Donostia - Kursaal
- 21 de marzo de 2026 - Esparreguera - Teatre La Passió d'Esparreguera
- 26 de marzo de 2026 - Las Palmas de Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus
- 11 de abril de 2026 - Salamanca - Multiusos Sánchez Paraíso
- 18 de abril de 2026 - Cervera (Lleida) - Gran Teatre de la Passió
- 25 de abril de 2026 - Tarragona - CaixaBank Tarraco Arena
- 9 de mayo de 2026 - Pamplona - Navarra Arena
- 30 de mayo de 2026 - Murcia - Plaza de Toros
- 13 de junio de 2026 - Córdoba - Teatro de la Axerquía
- 20 de junio de 2026 - Palma de Mallorca - Plaza de Toros
- 18 de julio de 2026 - Jerez de la Frontera - Tío Pepe Festival
- 30 de agosto de 2026 - Albacete - Plaza de Toros
- 18 de septiembre de 2026 - Granada - Plaza de Toros
- 11 de octubre de 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 17 de octubre de 2026 - Vitoria - Buesa Arena
- 28 de noviembre de 2026 - Tenerife
- 12 de diciembre de 2026 - Bilbao - Bilbao Arena Miribilla
- 19 de diciembre de 2026 - Logroño - Palacio de los Deportes
- 16 de enero de 2027 - Valencia - Roig Arena
- 23 de enero de 2027 - A Coruña - Coliseum
- 30 de enero de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 21 de febrero de 2027 - Madrid - Movistar Arena