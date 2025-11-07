La Fundación Photographic Social Vision ha inaugurado la muestra World Press Photo 2025

Samuel Nacar y Luis Tato, galardonados con dos premios World Press Photo 2025 por sus reportajes sobre Siria y Kenia

Las imágenes ganadoras del prestigioso premio World Press Photo son una radiografía de lo que sucede ahora mismo en la actualidad. Entre lo más urgente se encuentran las heridas de la guerra en Palestina o la serie con los supervivientes de torturas en cárceles sirias firmadas por el español Samuel Dakar. Son fotografías que nos abren los ojos ante cuestiones de género, migraciones o la crisis climática.

La Fundación Photographic Social Vision ha inaugurado la muestra World Press Photo 2025, que se podrá ver desde este viernes 7 de noviembre hasta el 14 de diciembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El objetivo, según el jefe de comunicación de la fundación, Carlos G.Vela, es “sensibilizar al público y dar a conocer hechos que son necesarios”.

Desde la migración en Irán hasta la polarización política

En la edición pasada se alcanzó la cifra de 66.500 visitantes y más de 7.000 estudiantes en visitas guiadas. En esta ocasión son 144 fotografías, captadas en su mayoría durante 2024, y en los que se tratan los conflictos bélicos internacionales en Gaza, Ucrania, Líbano o Siria; la crisis medioambiental, como las inundaciones en Brasil, la sequía en el Amazonas, los ciclones en Filipinas o la contaminación de los ríos en la República Democrática del Congo.

Aunque también aparecen otras problemáticas como la migración en Irán o la frontera entre Estados Unidos y México; y la polarización política, incluyendo el intento de asesinato de Donald Trump o la campaña opositora contra Maduro en Venezuela.

El World Press Photo del Año es de la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf, con el retrato 'Mahmoud Ajjour, nueve años', un niño que perdió los dos brazos a consecuencia de la explosión de un misil lanzado sobre Gaza por aviones de guerra israelíes. La imagen fue tomada para 'The New York Times'.