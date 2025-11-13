Los protagonistas nos cuentan cómo ha sido revivir a sus personajes después de más de dos décadas; también hablamos con quienes interpretan a sus hijos, Jan Buxaderas y Lucía Caraballo

Samantha López Speranza, directora de 'Todos los lados de la cama': "Hay que normalizar toda clase de amor, mientras sea consentido"

Samantha López Speranza, directora de 'Todos los lados de la cama', ha logrado reunir después de más de dos décadas a todo el elenco de actores que formó parte de las dos primeras entregas y entre ellos se encuentran Ernesto Alterio y Pilar Castro, que interpretan a Javier y Carlota. Los dos actores, que son eminencias en el cine español, nos esperaban sonrientes en el set de entrevistas que habían preparado en el Hotel Urso de Madrid, ubicado entre los barrios de Chamberí y Tribunal, para concedernos una entrevista y hablar sobre cómo ha sido reencontrarse después de tantos años: "La verdad es que nos hizo mucha ilusión. A mí me dio mucho gusto de poder reencontrarme con estos personajes veintipico años después. Es una posibilidad que no se da mucho", explicaba Ernesto. "Es verdad que te das cuenta del tiempo que ha pasado, de dónde venimos, todo lo que nos ha pasado en la vida y siempre es una alegría volver a cantar, a bailar, hacer comedia, estar con mis compañeros...", añadía Pilar.

¿Cómo ha sido trabajar con actores tan jóvenes? ¿Han sentido una brecha generacional?

En esta nueva entrega, Javier y Carlota, los personajes que interpretan, se han convertido en padres (por separado) de Óscar y Julia, a los que dan vida Jan Buxaderas y Lucía Caraballo, y Ernesto y Pilar se han sincerado sobre si han notado una brecha generacional, negando que eso haya existido: "Yo no siento la brecha. Somos de generaciones diferentes, pero la brecha me remite a algo que separa, como una especie de surco que hay entre los dos. En este caso y yo creo que es bonito, el espíritu de la película es que hay algo que se une", comenzó diciendo el actor argentino.

Los dos actores protagonistas están encantados de haber compartido proyecto junto a Jan y Lucía de los que solo tienen cosas lindas para decir: "He aprendido de Lucía la más absoluta verdad. Es una compañera maravillosa, una actriz increíble. Son muy profesionales y generosos", señala Pilar.

Jan Buxaderas y Lucía Caraballo, y sus nervios: "Tenía mucho pudor"

Tras conversar con los "padres" de la película, hablamos con los actores que hacen de sus hijos, que tal como dijo Pilar Castro, son profesionales con una nutrida experiencia. Jan tiene una trayectoria destacada en teatro musical: actuó en grandes títulos como 'Hairspray', 'Mamma mía', 'Grease' o 'Sonrisas y lágrimas' y participó de series y películas antes de llegar a este filme que combina sus dos universos actorales. Lucía, en cambio, proviene del mundo audiovisual, con papeles importantes en producciones muy populares, y es bailarina, pero no había tenido que cantar. Por eso, lo primero que subraya cuando le preguntamos por las dificultades de este personaje es "sacar la voz". "Tenía mucho pudor por cantar, por sacar la voz. Pero luego, con mucho trabajo y mucho ensayo, salió".

Para Jan lo más fuerte de este proyecto fue tener la fortuna de coprotagonizar una saga icónica para España: "Sentía nervios y angustia de pertenecer a algo tan grande como ha sido 'Los lados de la cama' para el cine español. Angustia por estar a la altura de esto".

Sobre los aprendizajes que les dejó la película, los dos jóvenes destacaron el amor: "Hay que amar mucho, aprender los unos de los otros", dijo Buxaderas.

"De esta película se me contagia la libertad para querer y atreverte a hacer lo que sientes. Es una película de amor hacia los padres, los amigos, las relaciones", concluyó Lucía.

Dale Play para escucharlos.