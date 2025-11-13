Hablamos con la realizadora sobre los cambios en la manera de hacer humor a lo largo de la saga de 'Los lados de la cama'

Samantha López Speranza ha sido la encargada de dirigir ‘Todos los lados de la cama’, la tercera entrega de una saga que empezó hace más de dos décadas con sus dos primeras películas: ‘El otro lado de la cama (2002)’ y ‘Los dos lados de la cama (2005)’. Originaria de México, Samantha lleva viviendo desde hace dieciséis años en Madrid, tras haber pasado una larga temporada en Londres, ciudad en la que estudió un máster en Dirección y Guion en la Central Film School.

La directora de cine empezó su carrera en el mundo del espectáculo con tan solo 8 años, edad en la que ya actuaba y con la que se “enamoró” de ‘Cronos’, la película de Guillermo del Toro que le permitió darse cuenta de que su verdadera vocación era la de estar detrás de las cámaras dirigiendo: “Me enamoré de la dirección con 8 años viendo ‘Cronos’ de Guillermo del Toro, me sorprendió muchísimo como él miraba los monstruos y yo quería ver a los monstruos igual. Siendo actriz me di cuenta, todavía más, de que quería estar detrás de cámaras y ser los ojos”, ha afirmado la actriz en exclusiva para esta web.

Analizando la evolución de los estereotipos dentro de la comedia

Cuando Samantha llegó hace más de una década a la capital de nuestro país, la primera película que vio fue ‘El otro lado de la cama’, y el destino ha querido premiarla siendo ella la encargada de reunir a todo el elenco de actores del primer largometraje después de tanto tiempo: Ernesto Alterio, Pilar Castro, Secun de la Rosa, Natalia Verbeke, María Esteve y Willy Toledo. Habiendo pasado más de dos décadas de la primera entrega, ¿cree la directora que los personajes y las bromas de las primeras películas, han “envejecido” mal?: “Creo que hay unas esencias de personajes que son súper divertidos de cualquier manera y que siempre hay que ver las pelis sabiendo en qué momento sucedieron”, ha comenzado explicando Samantha en la entrevista. Para la directora hay “cosas que se quedan un poco viejas”, pero las dos películas anteriores a esta entrega siguen “teniendo una esencia de pelis rompedoras”.

La directora de ‘Todos los lados de la cama’ es consciente de la gran evolución que ha tenido la sociedad en cuanto a los diferentes roles que desempeñaba la mujer y el hombre y, por tanto, los estereotipos dentro de las películas: “La relación entre hombre y mujer ha cambiado muchísimo. El feminismo ha abierto muchos ojos, nos ha dado más libertad, más igualdad. Entonces, bueno, cambian. Siempre hay estereotipos porque somos estereotípicos como personas. Creo que hemos evolucionado a bien, no todos, pero muchos sí”.

El motivo por el que decidió vivir en Madrid y las diferencias entre el cine español y el mexicano

Teniendo México a sus pies, ¿por qué elegir Madrid? Samantha dejó su país natal para continuar sus estudios en Londres, una ciudad en la que el clima no se caracteriza por las altas temperaturas ni el sol: “Londres fue durísimo. Amo Londres y amo el cine inglés. Pero hace mucho frío, mucha lluvia, es muy caro”, comienza explicando la directora. En la capital del Reino Unido, Samantha trabajaba como camarera y un amigo suyo la incitó a seguir en este empleo, pero con un clima mucho mejor, el de España y así es cómo decidió venirse a la capital.

Por otro lado, la actriz que conoce muy de cerca tanto el cine español como el mexicano ha hablado de las diferencias que ella encuentra entre ambos: “Es evidente que Latinoamérica tiene otro tipo de heridas, tiene mucha más pobreza y tiene que romper esas cosas y que contar muchas otras”.

El bonito recuerdo de Samantha, tras ser actriz de ‘Rebelde’

Entre 2004 y 2006, Samantha tuvo su momento de fama internacional: formó parte de 'Rebelde', una de las telenovelas que ha sido un hito en la ficción mexicana y en la industria musical del país. Allí interpretaba a Julieta Braniff, la novia de Miguel Arango. La cineasta ha reflexionado sobre el éxito de esta serie de 440 capítulos de la que a día de hoy se sigue hablando: “Era muy rompedora, también se atrevían a jugar y hablar de sexualidad en ese entonces que fue hace 20 añitos y nos atrevíamos, nos atrevíamos a jugar”.

