Galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura con el Premio al Mejor Edificio del Mundo 2025

La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis

TenerifeEl mejor edificio del mundo está en España, concretamente en Tenerife, se trata de la Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis.

El proyecto ha sido galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura con el Premio al Mejor Edificio del Mundo.

La parroquia nació con la intención de revitalizar el barrio tinerfeño de Las Chumberas y ya se ha convertido en un emblema mundial. La iglesia pudo levantarse gracias a donaciones comunitarias y el Obispado de Tenerife.

El edificio incluye una iglesia, un centro comunitario y una plaza pública. Construida con materiales locales, como piedra volcánica, la iglesia es eficiente energéticamente y acústica, adaptándose a eventos religiosos y comunitarios.