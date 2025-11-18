Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Cultura
Premios

El mejor edificio del mundo está en España, una iglesia de Tenerife obra del canario Fernando Menis

La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis
La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando MenisRoland Halbe

  • Galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura con el Premio al Mejor Edificio del Mundo 2025

  • La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis

Compartir

TenerifeEl mejor edificio del mundo está en España, concretamente en Tenerife, se trata de la Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis.

El proyecto ha sido galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura con el Premio al Mejor Edificio del Mundo.

La parroquia nació con la intención de revitalizar el barrio tinerfeño de Las Chumberas y ya se ha convertido en un emblema mundial. La iglesia pudo levantarse gracias a donaciones comunitarias y el Obispado de Tenerife.

PUEDE INTERESARTE

El edificio incluye una iglesia, un centro comunitario y una plaza pública. Construida con materiales locales, como piedra volcánica, la iglesia es eficiente energéticamente y acústica, adaptándose a eventos religiosos y comunitarios.

Temas