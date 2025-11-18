El mejor edificio del mundo está en España, una iglesia de Tenerife obra del canario Fernando Menis
Galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura con el Premio al Mejor Edificio del Mundo 2025
La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis
TenerifeEl mejor edificio del mundo está en España, concretamente en Tenerife, se trata de la Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, una obra del arquitecto canario Fernando Menis.
El proyecto ha sido galardonado en el Festival Mundial de Arquitectura con el Premio al Mejor Edificio del Mundo.
La parroquia nació con la intención de revitalizar el barrio tinerfeño de Las Chumberas y ya se ha convertido en un emblema mundial. La iglesia pudo levantarse gracias a donaciones comunitarias y el Obispado de Tenerife.
El edificio incluye una iglesia, un centro comunitario y una plaza pública. Construida con materiales locales, como piedra volcánica, la iglesia es eficiente energéticamente y acústica, adaptándose a eventos religiosos y comunitarios.