Marta Sánchez celebra 40 años de carrera con un disco doble: "Fue como empezar un sueño desde que era muy pequeña"

'40 años 1985-2025' es el doble álbum con el que la cantante celebra casi media década en la músicaInformativos Telecinco / José Miguel González
Son pocos los artistas que no necesitan presentación. Es el caso de Marta Sánchez, que atesora una voz única y su carrera cumple ahora 40 años. Con solo una mirada, apenas 19 años nos recuerda y un potente chorro de voz. Marta Sánchez debuta en los escenarios con Olé Olé. Informa en el vídeo Rocío González.

"Fue para mí empezar a cumplir un sueño desde que era muy pequeña", cuenta. Por cantar ha cantado hasta a soldados, a los españoles desplazados a la guerra del Golfo.

"Fue un momento muy increíble porque ir a amenizar unas navidades a unos chicos muy jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar. Era una bendición", resume.

Después llegó su carrera en solitario. 40 años y centenares de himnos después. "Sí, sigo aquí como dijo la canción que escribí hace ya tiempo, 'Soy yo'", recuerda. "Y con ganas de seguir y muy agradecida", añade. Celebrando este aniversario con un disco doble: '40 años 1985-2025'. "Es muy difícil que tres generaciones te conozcan", confiesa. Dispuesta a seguir al lado de sus fans muchos años más.

