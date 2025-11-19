Marta Sánchez celebra 40 años de carrera con un disco doble: "Fue como empezar un sueño desde que era muy pequeña"
'40 años 1985-2025' es el doble álbum con el que la cantante celebra casi media década en la música
Son pocos los artistas que no necesitan presentación. Es el caso de Marta Sánchez, que atesora una voz única y su carrera cumple ahora 40 años. Con solo una mirada, apenas 19 años nos recuerda y un potente chorro de voz. Marta Sánchez debuta en los escenarios con Olé Olé. Informa en el vídeo Rocío González.
"Fue para mí empezar a cumplir un sueño desde que era muy pequeña", cuenta. Por cantar ha cantado hasta a soldados, a los españoles desplazados a la guerra del Golfo.
"Fue un momento muy increíble porque ir a amenizar unas navidades a unos chicos muy jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar. Era una bendición", resume.
Después llegó su carrera en solitario. 40 años y centenares de himnos después. "Sí, sigo aquí como dijo la canción que escribí hace ya tiempo, 'Soy yo'", recuerda. "Y con ganas de seguir y muy agradecida", añade. Celebrando este aniversario con un disco doble: '40 años 1985-2025'. "Es muy difícil que tres generaciones te conozcan", confiesa. Dispuesta a seguir al lado de sus fans muchos años más.