Rosalía debutó en el Top 10 de la lista Billboard 200, dirigida a los álbumes más vendidos de la semana, con 'Lux'

En Metacritic, la plataforma que recopila reseñas de críticos profesionales, se le considera el mejor álbum de 2025 hasta ahora

Rosalía debutó este lunes en el Top 10 de la lista Billboard 200, dirigida a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número cuatro.

Se trata de la primera vez que la cantante alcanza un número tan elevado, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que incluye ventas, reproducciones en 'streaming' y descargas, de acuerdo con la revista Billboard.

Con 'Motomami' alcanzó el número 33

Con el álbum 'Motomami' de 2022, la artista catalana entró por primera vez en esta lista alcanzando la posición número 33.

Por arriba de la cantante se encuentra Taylor Swift en el número 1 por sexta semana consecutiva con 'Life of a Showgirl', Morgan Wallen en el número 2 con 'I´m the Problem', mientras que en el número 3 está la banda sonora de la película surcoreana 'KPop Demon Hunters'.

Rosalía publicó 'Lux', su cuarto álbum de estudio, el pasado 7 de noviembre. El proyecto, con 18 canciones, llegó tras tres años de espera.

Algunos lo consideran el mejor álbum de 2025

El disco incluye canciones en 13 idiomas y fue aclamado por la crítica, obteniendo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila reseñas de críticos profesionales, donde se le considera el mejor álbum de 2025 hasta ahora.

El álbum también ha generado ruido en redes sociales desde su primer lanzamiento, 'Berghain', su primer sencillo que dio lugar a una gran oleada de teorías sobre posibles pistas de su vida personal.

Rosalía visita el show de Jimmy Fallon

La catalana ha vistado uno de los programas americanos de mayor audiencia: el show de Jimmy Fallon. Ha apostado por 'La perla' para cantar frente a sus fans de Estados Unidos, además de enseñar español al pesentador con los versos principales de la canción.

Durante la actuación en el show de Jimmy Fallon estuvo acompañada de una gran variedad de instrumentos.