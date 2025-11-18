Un disco que huele a turrón y mazapán con un nuevo tema, un himno de la Navidad que reúna a todo el continente latinoamericano

Con su voz inconfundible, David Bisbal ya ha inaugurado la temporada de navidad con una gira en Almería y con la que recorrerá casi toda España, así lo ha contado él mismo. El Mariah Carey español de la Navidad, aunque él intenta bajar un poco el nivel "bueno, son palabras mayores, evidentemente son grandes artistas", pero admitiendo también que "tenía muchísimas ganas de hacer un disco clásico, de estándar de Navidad".

Un disco que huele a turrón y mazapán con un nuevo tema, un himno de la navidad que reúna a todo el continente latinoamericano, aunque para himno el que dejó a cientos de personas cantando las pasadas navidades en la plaza de Sol, la canción del `Burrito sabanero´. "Todo el mundo cantando 'con mi burrito sabanero voy camino de Belén" y ya ha confirmado que no dejará de sonar junto a otros villancicos.

"Las canciones que más cariño le tengo sea 'Peces en el río' porque representa una infancia", recuerda las fiestas en familia con sus primos y en familia, a la par que a su hogar, Almería. "Siempre cantaré en Almería, me da suerte". Ha empezado una gira que no solo es navideña, si no que vuelve a casa por navidad, pero esta vez con un álbum al completo de los villancicos que todos cantamos en estas fiestas.